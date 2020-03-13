Доллар нацелился на диапазон 76-77

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к вечеру теряет около 7%, торгуясь около 3200 пунктов, вблизи минимумов конца 2018 года. В моменте он доходит до 2277, что открывает путь для ухода к 2200 пунктам и ниже. РТС просел ниже 1000 пунктов, теряя свыше 10%. Последний раз он торговался на таких отметках в июне 2017 и в до зимы 2016 года. Мы не исключаем дальнейшего падения до 870 пунктов. Динамика будет зависеть от внешних площадок.

В красной зоне сегодня все зарубежные рынки без исключения: падают индексы акции в США (около 7%) – на фоне запрета полетов в Европу, а также объявления коронавируса пандемией, Германия теряет 9,5%, более 9% Британия, Азия закрылась с потерями до 6,5%. Технически мировые рынки вступили в зону «бычьего тренда». Быстрый (в пределах месяца) откат вверх от текущих значений уже маловероятен. Игроки готовятся к жесткой посадке рынка. Новое дно может быть на 50% или даже 70% ниже текущих уровней.

Нефть торгуется немногим выше 33 долларов, теряя более 6%. В моменте баррель плотную подбирался к 32,5 долларам. Мы видим весьма вероятным провал ниже 30 долларов. По мере усиления волатильности на фондовых рынках нефть может обновлять минимумы за несколько десятилетий, также как сейчас их обновляет рынок акций.

Золото не служит сегодня поддержкой для тех, кто уходит из риска. Унция обвалилась почти на 4% до отметок начала марта. В моменте минимум по золоту доходил до 1574. Не исключаем ухода на 1550. Но уже на текущих уровнях, по нашему мнению, золото можно рассматривать как хороший актив для покупки – с целью роста до 1700-1750 долларов. Доходность сделки составит до 13%.

Из акций сегодня в плюсе префы Сургутнефтегаза (+1,1%), который продолжает отыгрывать удорожание валютной «подушки», которую компания традиционно аккумулирует на счетах. Девальвация рубля, по нашей оценке, дополнительно принесет компании до 700 млрд рублей.

Доллар тестирует уровень 75,5 рублей за единицу, евро сегодня поднимался до 84,85 рублей. Возможности для роста к экстремальным уровням 2016 года – полностью открыты. По нашему мнению, доллар нацелился на диапазон 76-77 рублей. Евро, дешевея к доллару, пока вряд ли поднимется выше 85 рублей.