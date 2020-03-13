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Минздрав: Случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области не выявлено

13 марта 2020

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Эпидемиологическая ситуация на территории региона остается стабильной и находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Иркутской области. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией до настоящего времени не зарегистрировано.

В медицинских организациях области транслируются видеоролики о профилактике и симптомах вируса. Кроме того, региональный минздрав разработал памятки, которые также есть во всех медучреждениях региона.

Медицинские работники Приангарья рекомендуют при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать на дом врача.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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