Минздрав: Случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области не выявлено

Эпидемиологическая ситуация на территории региона остается стабильной и находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Иркутской области. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией до настоящего времени не зарегистрировано.

В медицинских организациях области транслируются видеоролики о профилактике и симптомах вируса. Кроме того, региональный минздрав разработал памятки, которые также есть во всех медучреждениях региона.

Медицинские работники Приангарья рекомендуют при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать на дом врача.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области