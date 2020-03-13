О цифровизации на «живых» примерах – Сбербанк рассказал о новых технологиях и сервисах

Байкальский банк Сбербанка принял участие в круглом столе «Цифровизация экономики Приангарья: какие отрасли народного хозяйства строят свою деятельность на передовых технологиях». Организаторы мероприятия – пресс-центр «АиФ в Восточной Сибири» пригласил к разговору крупные предприятия и учреждения региона, а также Министерство экономического развития Правительства Иркутской области для обсуждения масштаба и качества развития цифровых технологий в экономике Приангарья.

«Сбербанк еще в 2017 году заявил о своем намерении быть не просто передовым банком, предоставляющим классические финансовые услуги, но быть при этом еще и высокотехнологичной компанией. И сегодня это намерение подтверждено многочисленными цифровыми сервисами и онлайн-услугами, которые работают на благо наших клиентов, при чем в самых разных направлениях», – рассказал заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дмитрий Лясковский. Дистанционные сервисы по оформлению банковских продуктов, бесконтактные платежи населения, биометрические расчеты, сервисы экосистемы Сбербанка - телемедицина DocDoc, доставка продуктов «Сбермаркет», контроль за исполнением муниципальных услуг «Монитор мэра», платформа «Умный объект», применение речевых технологий в медицине - это только часть цифровых решений, которые Сбербанк сегодня активно развивает и продвигает на территориях России. В Иркутской области все эти цифровые возможности уже применяются в разных сферах экономики.

«Технологий у нас действительно много и Байкальский банк Сбербанка с каждым своим клиентом – будь то гражданин или организация, промышленное предприятие или малый бизнес отрабатывает наиболее актуальное технологическое решение, которое позволяет повышать эффективность работы, сокращать расходы и высвобождать самый ценный ресурс –время» – главный клиентский менеджер Управления продаж РГС Байкальского банка Сбербанка Андрей Трифонов на «живых» примерах рассказал о практическом опыте применения цифровых решений в различных отраслях экономики Иркутской области.

Круглый стол по данной, цифровой, тематике в пресс-центре «АиФ в Восточной Сибири» впервые прошел 2 года назад, за это время в Иркутской области произошли большие перемены в сфере применения цифровых технологий и участники нового разговора цифрами и фактами этот прогресс подтвердили. Заместитель министра экономического развития Иркутской области Евгений Васиченко рассказал об общей перспективе цифровизации региона, о том, что к 2024 году во всех социально-значимых объектах Иркутской области будет работать высокоскоростной интернет, а значит и цифровые решения. В ряде учреждений и предприятий области уже сейчас создаются т.н. «цифровые двойники», или специальные сервисы, которые позволяют дистанционно и быстро решать жизненно-важные задачи жителей Иркутской области. «Сейчас мы находимся на этапе сбора больших данных, которые позволят принять актуальные управленческие решения в т. ч. региональной власти. Сбербанк один из первых осознал значение цифровых технологий и его опыт, и практические наработки, безусловно, полезны», – подчеркнул Евгений Васиченко.

В круглом столе, посвященном цифровизации экономики Иркутской области, также приняли участие представители ПАО «Ростелеком» и ООО «ЛокоТех»-«Восточный полигон», которые также рассказали о своем практическом опыте применения цифровых решений.

Общим выводом участников дискуссии стало пожелание региону активнее включаться в процессы освоения цифровых технологий и более масштабно информировать сегмент экономики и жителей области о возможностях и преимуществах цифровых проектов, а также проводить обязательное цифровое обучение молодежи и школьников.