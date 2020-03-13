Россияне отказываются от поездок за границу на майские праздники

«АльфаСтрахование» и Aviasales составили рейтинг самых популярных направлений у российских семей с детьми на майские праздники. На фоне непростой экономической и эпидемиологической ситуации в мире большинство россиян планируют провести начало мая внутри страны. Почти 80% всех страховых полисов пассажиров, которые оформляются вместе с авиабилетами, приобретаются для поездок по России.

Самыми популярными семейными направлениями среди россиян для отдыха в предстоящие майские праздники станут, в первую очередь, Сочи, Москва, Симферополь, Уфа и Махачкала. В первую десятку предпочтений также попали Анапа, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Тюмень и Краснодар. При подборке направлений эксперты Aviasales учитывали ранние бронирования на май, в которых был хотя бы один ребенок.

Средняя стоимость перелета по всем маршрутам варьируется от 4 до 10 тыс. руб. Меньше всего стоят билеты в Махачкалу и Тюмень, больше всего – в Сочи и Симферополь.

В тройке наиболее востребованных у семей с детьми зарубежных маршрутов пока оказались Ларнака, Дубай и Тель-Авив. В этих городах в мае чаще всего уже начинается пляжный сезон. Однако перелеты туда стоят значительно дороже – от 18,5 тыс. руб.

«До майских праздников остается еще полтора месяца, но россияне уже покупают авиабилеты, а вместе с ними и страховую защиту для пассажиров. Почти 80% оформивших вместе с авиабилетом полисы останутся на праздники в стране», – говорит Кирилл Тихонов, руководитель управления партнерских онлайн-продаж «АльфаСтрахование».