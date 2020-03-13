В Курминском заливе на Байкале повредили деревья

Министерство лесного комплекса Иркутской области подтвердило информацию о повреждении деревьев в районе Курминского залива на Байкале.

Информация о том, что у сосен на Курминском заливе счищена кора, появилась накануне в социальных сетях и некоторых СМИ. Министерство лесного комплекса Иркутской области совместно с сотрудниками Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, Центра защиты леса Иркутской области и полиции 12 марта выехали на место. Специалисты установили, что поврежденные деревья располагаются в местах стоянок, где обычно устраивают привалы рыбаки или отдыхающие. Все насечки на стволы нанесены в течение многих лет. При этом деревья продолжают расти и выполнять защитные функции.

Материалы проверки будут направлены в полицию для установления виновных лиц.