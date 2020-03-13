Первый Кубок мира по гольфу на льду прошел при поддержке «Ростелекома» на озере Байкал

«Ростелеком» поддержал первый Кубок мира по ледовому гольфу (The Baikal World Cup of Ice golf 2020), который прошел на льду озера Байкал в Иркутской области. В соревновании участвовали более 40 гольфистов из России, Аргентины и Китая.

«Это интересный и молодой вид спорта для нашего региона, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Поэтому мы с удовольствием поддержали соревнования и рады, что Байкал стал местом притяжения ведущих гольфистов нашей страны и из-за рубежа».

В рамках турнира состоялся мировой патт на льду Байкала (World Ice Patt). Его суть в том, что вся игра проводится только одной клюшкой «паттер» на пяти лунках. Здесь мерялись мастерством победители и призеры турниров, проведенных федерацией гольфа Иркутской области в 2017-2019 годах.

«Россия – северная страна, зимой много снега и замерзших водоемов, поэтому ледовый и снежный гольф имеют у нас огромные перспективы. Сюрпризом для участников отборочных раундов-соревнований полуфиналов и финала стала теплая погода, поэтому играть в этом году было комфортно, – прокомментировал президент федерации гольфа Иркутской области Юрий Мильвит. – Спортсмены увезли с собой не только яркие впечатления от игры на зимнем Байкале, но и первые экземпляры правил проведения соревнований по ледовому гольфу, изданные благодаря партнеру – компании “Ростелеком”».

По словам президента федерации гольфа Иркутской области, Байкал – одна из лучших спортивных арен для снежно-ледового гольфа. Игроки отметили, что поверхность игрового поля на озере сложная: гладкий лед, снег, торосы, вода. Из-за этого игра стала непростой, но интересной, а резкий байкальский ветер внес в турнир дополнительные трудности, которые потребовали от спортсменов максимального мастерства.

Всего в мире соревнования по ледовому гольфу проводится только в двух странах: Гренландии и в России, на озере Байкал. За 15 лет в гольф на байкальском льду уже сыграли более тысячи человек.