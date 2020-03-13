Выручка РУСАЛа по итогам 2019 года снизилась до $9,7 млрд, прибыль – до $960 млн

РУСАЛ объявляет финансовые результаты 2019 годаю Общая выручка компании сократилась на 569 млн долл. США, или на 5,5% – до 9 711 млн долл. США в 2019 году по сравнению с 10 280 млн долл. США в 2018 году. рибыль компании в 2019 году составила 960 млн долл. США по сравнению с 1 698 млн долл. США в 2018 году.

Основные результаты:

В 2019 году на рынке алюминия сохранялась неблагоприятная рыночная конъюнктура. Выручка РУСАЛа за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, сократилась на 5,5% – до 9 711 млн долл. США по сравнению с 10 280 млн долл. США в 2018 году в результате снижения на 15,1% средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с 2 110 долл. США за тонну в 2018 году до 1 792 долл. США за тонну в 2019 году и падения на 11,2% средних реализованных премий к цене LME.

Падение цены на алюминий частично компенсировалось ростом на 13,8% объемов продаж первичного алюминия и сплавов в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Увеличение продаж первичного алюминия и сплавов на 26,2% в четвертом квартале 2019 года привело к росту выручки в четвертом квартале 2019 года на 5,2% – до 2 489 млн долл. США по сравнению с 2 365 млн долл. США в том же квартале 2018 года. В последнем квартале 2019 года средняя реализуемая премия увеличилась на 32,4% – до 143 долл. США за тонну по сравнению со 108 долл. США за тонну в четвертом квартале 2018 года.

Несмотря на волатильность рынка, себестоимость производства одной тонны в алюминиевом сегменте в 2019 году снизилась на 1,2% – до 1,627 долл. США по сравнению с 1,646 долл. США в 2018 году – в результате эффективного управления затратами.

В течение последнего квартала 2019 года компания продолжила оптимизацию стоимости и структуры долгового портфеля, заключила сделку предэкспортного финансирования, привязанную к показателям устойчивого развития (PXF2019), на сумму 1 085 млн долл. США со сроком погашения 5 лет (процентная ставка зависит от выполнения компанией KPI устойчивости) и успешно разместила 4-й транш рублевых облигаций на сумму 15 млрд рублей с рекордно низкой ставкой 7,45%. Впоследствии транш рублевых облигаций был конвертирован в долг, выраженный в долл. США, со ставкой 3,65%.

Комментируя результаты 2019 года, генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин отметил:

«В прошлом году РУСАЛ, как и вся алюминиевая отрасль в целом, столкнулся с серьезными испытаниями, в том числе с падением средней цены на алюминий на LME более чем на 15%, что в конечном итоге привело к снижению годовой выручки Компании по сравнению с результатами 2018 года. Ситуация также осложнилась из-за пропуска сезона контрактации в следствие действовавших санкций OFAC.

Однако по итогам этого непростого для Компании года можно с уверенностью сказать, что РУСАЛу удалось сохранить инвестиционную привлекательность благодаря приверженности стратегии, направленной на разработку и продвижение новых алюминиевых продуктов и сплавов, а также на сырьевое самообеспечение.

Доказательством поддержки со стороны финансового сообщества стало успешное закрытие двух сделок по привлечению капитала: во-первых, Компания завершила размещение четырех траншей рублевых облигаций на общую сумму около 930 млн долл. США. Во-вторых, РУСАЛ стал первой компанией на российском рынке, подписавшей синдицированный предэкспортный кредит, привязанный к показателям устойчивого развития, от синдиката международных и российских коммерческих банков на рекордную сумму более 1 млрд долл. США.

В 2019 году мы продолжили восстанавливать наши отношения с клиентами - нам удалось вернуться на рынок ПДС и возобновить ряд долгосрочных контрактов. В течение 2020 года Компания продолжит усиливать собственные рыночные позиции в качестве крупнейшего мирового производителя «зеленого» алюминия».

Основные финансовые и операционные результаты Три месяца, закончившиеся

31 декабря Измене-ние, % (4-й кв. к 4-му кв.) Три месяца, закон-чивши-еся 30 сентя-бря Измене-ние, % (4-й кв. к 3-му кв.) Год, закончившийся

31 декабря Измене-ние, % (год к году) 2019 2018 2019 2019 2018 неаудир. неаудир. неаудир. Основные операционные показатели (тыс. тонн) Первичный алюминий 948 943 0,5% 942 0,6% 3 757 3 753 0,1% Глинозем 2 050 1 958 4,7% 1 957 4,8% 7 858 7 774 1,1% Бокситы 4 026 3 719 8,3% 3 948 2,0% 16 047 13 847 15,9% Основные данные о ценах и эффективности (тыс. тонн) Объем реализации первичного алюминия и сплавов 1 107 877 26,2% 1 091 1,5% 4 176 3 671 13,8% (долл. США за тонну) Себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте[1] 1 588 1 606 (1,1%) 1 612 (1,5%) 1 627 1 646 (1,2%) Цена алюминия за тонну на LME[2] 1 754 1 968 (10,9%) 1 761 (0,4%) 1 792 2 110 (15,1%) Средняя премия к цене на LME [3] 143 108 32,4% 145 (1,4%) 135 152 (11,2%) Средняя цена реализации 1 873 2 115 (11,4%) 1 896 (1,2%) 1 920 2 259 (15,0%) Цена глинозема за тонну[4] 280 444 (36,9%) 300 (6,7%) 332 473 (29,8%) Отдельные данные из консолидированного отчета о прибылях и убытках (млн долл. США) Выручка 2 489 2 365 5,2% 2 486 0,1% 9 711 10 280 (5,5%) Скорректированная EBITDA 201 363 (44,6%) 237 (15,2%) 966 2 163 (55,3%) маржа (% от выручки) 8,1% 15,3% н/д 9,5% н/д 9,9% 21,0% н/д Прибыль 141 149 (5,4%) 194 (27,3%) 960 1 698 (43,5%) маржа (% от выручки) 5,7% 6,3% н/д 7,8% н/д 9,9% 16,5% н/д Скорректированный чистый (убыток) / прибыль (138) (17) 711,8% (34) 305,9% (270) 856 н/д маржа (% от выручки) (5,5%) (0,7%) н/д (1,4%) н/д (2,8%) 8,3% н/д Нормализованная чистая прибыль 367 101 263,4% 240 52,9% 1 273 1 695 (24,9%) маржа (% от выручки) 14,7% 4,3% н/д 9,7% н/д 13,1% 16,5% н/д Тенденции развития мировой алюминиевой отрасли

Спрос на алюминий

Значение глобального индекса деловой активности производителей в конце января 2020 года показывает, что в последние месяцы прошлого года промышленность вышла из кризиса. В январе 2020 года PMI вырос с 50,1 до 50,4 – самой высокой отметки с апреля прошлого года. Рост обеспечили главным образом развитые страны, поскольку совокупный PMI по развивающимся странам оставался неизменным в течение последних пяти месяцев. Однако проблемы, связанные со вспышкой коронавируса COVID-19, могут оказать значительное негативное влияние на этот рост и привести к ухудшению ситуации на рынке алюминия в первом полугодии 2020 года.

Мировой спрос на алюминий в 2019 году вырос на 0,1% – до 65,3 млн тонн. В остальной части мира (без учета Китая) спрос упал на 2,6%, составив 28,5 млн тонн, в то время как в Китае спрос вырос на 2,4% и составил 36,8 млн тонн. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, сегмент транспортных перевозок может способствовать росту спроса на алюминий в 2020 году на фоне запуска производства новых моделей, в том числе электромобилей, и роста применения алюминия в автомобилях. Принимая во внимание упомянутые ранее факторы, ожидается, что мировой спрос на первичный алюминий в 2020 году вырастет на 1,3% в годовом выражении и составит 66,1 млн тонн, при этом спрос в остальной части мира (без учета Китая) вырастет на 1,1% — до 28,8 млн тонн, а в Китае спрос увеличится на 1,5% — до 37,3 млн тонн.

В 2019 году российская экономика продолжила работать на малых оборотах: темпы роста ВВП снизились до 1,2% (по сравнению с 1,8% в прошлом году), а индекс промышленного производства сократился до 2,4% на фоне замедления темпов роста инвестиций до 2,0%. Во втором полугодии 2019 года деловая активность заметно ухудшилась, что способствовало падению индекса PMI в промышленном секторе ниже уровня 50 пунктов.

На фоне замедления темпов промышленного роста и снижения покупательской способности негативная динамика наблюдалась также в большинстве потребляющих алюминий отраслей, преимущественно в автомобильном и энергетическом сегментах. Строительство – единственный сектор, который продемонстрировал значительный рост: строительство жилья в 2019 году выросло на 6,2%.

В 2019 году спрос на первичный алюминий в России и странах СНГ вырос на 1,1% – до 1,13 млн тонн (в том числе в России – на 0,9 млн тонн) и, как ожидается, вырастет до 1,15–1,2 млн тонн в 2020 году.

В 2019 году экономика Европы столкнулась с рядом потрясений, которые сдерживали рост ВВП. Повышенная неопределенность относительно торговой политики и риск выхода Великобритании из ЕС без сделки оказывали негативное влияние на бизнес, по крайней мере, до конца года. После умеренного старта в январе экономика 28 стран ЕС, по-видимому, в течение года растеряла положительную динамику. Между тем негативные факторы, подорвавшие европейскую промышленность, в последние время ослабли, что подтверждается ростом промышленного производства, темпы которого несколько выше, чем в конце прошлого года. Индекс PMI производственного сектора Еврозоны свидетельствует о небольшом улучшении условий ведения бизнеса в течения трех месяцев подряд из четырех последних месяцев года (рост до 47,9 в январе 2020 года), таким образом спад в Еврозоне замедлился в сентябре прошлого года.

Аналогичную тенденцию к восстановлению можно наблюдать в автомобильном секторе, который ранее продолжительное время сокращался из-за внедрения Всемирной гармонизированной процедуры испытаний легковых автомобилей (WLTP) в отношении выбросов, что привело к образованию «узких мест» в области сертификации и регистрации автомобилей. В 2019 году переход на цикл испытаний WLTP ударил по производству, снизив показатели в крупнейших странах-производителях на 6,5%. Однако, поскольку средний показатель за шесть месяцев вырос с середины года, а автомобильная промышленность Германии и Турции показали первые признаки восстановления, автомобильное производство может восстановиться и достичь уровня 2018 года в следующем году.

Объем производства в строительной отрасли рос в течение 2019 года, а индекс PMI строительной отрасли Германии достиг в декабре девятимесячного максимума (53,8). В основном это объяснялось поступательным развитием рынка новостроек.

Чистый эффект этих изменений – падение спроса на первичный алюминий в Европе (включая Турцию, но исключая Россию) на 2,1% – до 9,2 млн тонн.

В 2019 году темпы роста экономики в Северной Америке замедлились, а экономическая и промышленная активность пострадала от эскалации торговой войны между США и Китаем, и применения правил Раздела 232, ограничивающих импорт алюминия и стали из большинства стран-производителей. В 2019 году темпы роста ВВП в годовом исчислении оцениваются в 2,3%, что превышает ожидания рынка на начало года, в основном благодаря стабильному внутреннему спросу. Несмотря на снижение в сентябре-ноябре 2019 года в годовом выражении, промышленное производство в ближайшие месяцы будет расти на фоне соглашения о «первом этапе», подписанного между США и Китаем в январе 2020 года.

В 2019 году производство автомобилей в Северной Америке сократилось на 4,1%, что привело к ослаблению спроса на алюминий. Между тем показатели строительства в США демонстрируют очень хорошие результаты, особенно в ноябре и декабре 2019 года, что привело к увеличению числа новых жилых объектов на 3,9% в годовом выражении.

В 2019 году совокупный спрос на первичный алюминий в Северной Америке сократился на 3,6% – до 6,5 млн тонн.

В первом полугодии 2019 году экономику Японии поддерживал сильный внутренний спрос, однако он ослабел в течение года на фоне неблагоприятной внешней среды (эскалация торговой войны между США и Китаем) и повышения налога на потребление. Соответственно, в 2019 году годовые темпы роста ВВП оцениваются в 0,8%, в то время как промышленное производство сократилось на 1,8%. Несмотря на хорошие перспективы коммерческих и инфраструктурных расходов в преддверии Олимпиады, замедление темпов строительства нового жилья сдерживало общую активность в строительном секторе. При этом за первые десять месяцев автомобильное производство выросло на 1,3% в годовом выражении.

В 2019 году в регионе АСЕАН наблюдалось умеренное замедление темпов роста, а спрос на первичный алюминий соответствовал данному тренду, спровоцированному торговыми конфликтами в Азии. В итоге в 2019 году спрос на первичный алюминий в Азии (за исключением Китая и Индии) упал на 5,5% – до 6,0 млн тонн. Тем не менее, в декабре индекс PMI в производственном секторе показал лишь частичное ухудшение общих условий ведения бизнеса, причем темпы замедления стали минимальными с июня 2019 года. Рыночные ожидания на 2020 год в целом позитивные, главным образом благодаря росту производства и появлению новых предприятий впервые за несколько месяцев.

Индийская экономика пытается преодолеть длительный спад, а темпы роста ВВП в 2019 году снизились до 5,1% с 7,4% в 2018 году на фоне слабого внутреннего спроса, который ранее стимулировал развитие национальной экономики. Темпы роста в строительном секторе увеличились на 5,7% в годовом выражении, в то время как производство автомобилей упало на 12,7% из-за слабых продаж и перехода на новые стандарты выбросов. В совокупности эти факторы привели к падению спроса на первичный алюминий на 1,4% в 2019 году – до 2,1 млн тонн.

В 2019 году экономика Китая выросла на 6,1% в годовом исчислении, а индекс PMI Caixin в производственном секторе в январе 2020 года упал с 51,5 до 51,1, что все равно намного выше 50 пунктов. Несмотря на это, как уже упоминалось ранее, ожидается, что экономика Китая серьезно пострадает от проблем с коронавирусом в 1 квартале 2020 года, в результате чего общие темпы роста ВВП составят 5,8%.

Спрос на алюминий вырос на 2,4% в годовом выражении – до 36,8 млн тонн в 2019 году и значительно укрепился во 2 полугодии 2019 года на фоне мер государственной поддержки и окончательных положительных результатов торговых переговоров между США и Китаем.

Предложение алюминия

За 2019 год производство алюминия в остальной части мира (без учета Китая) выросло на 1,7% и составило 28,2 млн тонн.

В целом на протяжении 2019 года на рынке алюминия в остальной части мира (без учета Китая) наблюдался дефицит в размере около 0,3 млн тонн.

Если смотреть на кривую себестоимости (без учета Китая), то примерно 10% алюминиевых заводов (мощностью 3 млн тонн) несут убытки, несмотря на снижение себестоимости сырья; более половины производителей глинозема в остальной части мира (без учета Китая) несут убытки.

В 2019 году производство первичного алюминия в Китае упало на 1,8% в годовом выражении – до 35,7 млн тонн, а большинство производителей получают небольшую маржу. Из-за экологических проблем и проблем с бокситовым сырьем некоторые производители приняли решение о переносе закрытых мощностей в другие провинции. В декабре операционная мощность увеличилась на 575 тыс. тонн в год по сравнению с прошлым месяцем – до 36,6 млн тонн в год из-за перезапуска мощностей в размере 420 тыс. тонн в год и ввода в эксплуатацию новых мощностей в размере 185 тыс. тонн в год, при этом рост был частично компенсирован сокращением других мощностей на 30 тыс. тонн в год.

Как уже упоминалось ранее, коронавирус окажет негативное влияние на рынок алюминия в Китае в первом полугодии 2020 года, ожидаются значительное перепроизводство и слабый спрос. Если смотреть на кривую себестоимости в Китае, то примерно 27% алюминиевых заводов несут убытки из-за снижения цены до 12 830 юаней за тонну на Шанхайской фьючерсной бирже.

Производство глинозема в ряде регионов в первую очередь пострадает от логистических проблем, влияющих как на доставку бокситов, так и на отгрузку глинозема. Более низкий спрос в Китае и значительные запасы могут оказать влияние на цены алюминия и в конечном счете отложить ввод новых мощностей.

В 2019 году экспорт недеформируемого алюминия и алюминиевых полуфабрикатов из Китая сократился на 1,2% в годовом выражении – до 5,733 млн тонн. Экспорт из Китая упал на 25,3% в годовом выражении – до 669 208 тонн в январе-февра