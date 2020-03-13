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Выручка РУСАЛа по итогам 2019 года снизилась до $9,7 млрд, прибыль – до $960 млн

13 марта 2020

РУСАЛ объявляет финансовые результаты 2019 годаю Общая выручка компании сократилась на 569 млн долл. США, или на 5,5% – до 9 711 млн долл. США в 2019 году по сравнению с 10 280 млн долл. США в 2018 году. рибыль компании в 2019 году составила 960 млн долл. США по сравнению с 1 698 млн долл. США в 2018 году.

Основные результаты:

В 2019 году на рынке алюминия сохранялась неблагоприятная рыночная конъюнктура. Выручка РУСАЛа за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, сократилась на 5,5% – до 9 711 млн долл. США по сравнению с 10 280 млн долл. США в 2018 году в результате снижения на 15,1% средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с 2 110 долл. США за тонну в 2018 году до 1 792 долл. США за тонну в 2019 году и падения на 11,2% средних реализованных премий к цене LME.

Падение цены на алюминий частично компенсировалось ростом на 13,8% объемов продаж первичного алюминия и сплавов в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Увеличение продаж первичного алюминия и сплавов на 26,2% в четвертом квартале 2019 года привело к росту выручки в четвертом квартале 2019 года на 5,2% – до 2 489 млн долл. США по сравнению с 2 365 млн долл. США в том же квартале 2018 года. В последнем квартале 2019 года средняя реализуемая премия увеличилась на 32,4% – до 143 долл. США за тонну по сравнению со 108 долл. США за тонну в четвертом квартале 2018 года.

Несмотря на волатильность рынка, себестоимость производства одной тонны в алюминиевом сегменте в 2019 году снизилась на 1,2% – до 1,627 долл. США по сравнению с 1,646 долл. США в 2018 году – в результате эффективного управления затратами.

 

В течение последнего квартала 2019 года компания продолжила оптимизацию стоимости и структуры долгового портфеля, заключила сделку предэкспортного финансирования, привязанную к показателям устойчивого развития (PXF2019), на сумму 1 085 млн долл. США со сроком погашения 5 лет (процентная ставка зависит от выполнения компанией KPI устойчивости) и успешно разместила 4-й транш рублевых облигаций на сумму 15 млрд рублей с рекордно низкой ставкой 7,45%. Впоследствии транш рублевых облигаций был конвертирован в долг, выраженный в долл. США, со ставкой 3,65%.

Комментируя результаты 2019 года, генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин отметил:

«В прошлом году РУСАЛ, как и вся алюминиевая отрасль в целом, столкнулся с серьезными испытаниями, в том числе с падением средней цены на алюминий на LME более чем на 15%, что в конечном итоге привело к снижению годовой выручки Компании по сравнению с результатами 2018 года. Ситуация также осложнилась из-за пропуска сезона контрактации в следствие действовавших санкций OFAC.

Однако по итогам этого непростого для Компании года можно с уверенностью сказать, что РУСАЛу удалось сохранить инвестиционную привлекательность благодаря приверженности стратегии, направленной на разработку и продвижение новых алюминиевых продуктов и сплавов, а также на сырьевое самообеспечение.

Доказательством поддержки со стороны финансового сообщества стало успешное закрытие двух сделок по привлечению капитала: во-первых, Компания завершила размещение четырех траншей рублевых облигаций на общую сумму около 930 млн долл. США. Во-вторых, РУСАЛ стал первой компанией на российском рынке, подписавшей синдицированный предэкспортный кредит, привязанный к показателям устойчивого развития, от синдиката международных и российских коммерческих банков на рекордную сумму более 1 млрд долл. США.

В 2019 году мы продолжили восстанавливать наши отношения с клиентами - нам удалось вернуться на рынок ПДС и возобновить ряд долгосрочных контрактов. В течение 2020 года Компания продолжит усиливать собственные рыночные позиции в качестве крупнейшего мирового производителя «зеленого» алюминия».

Основные финансовые и операционные результаты

 

 

Три месяца, закончившиеся
31 декабря

Измене-ние, % (4-й кв. к 4-му кв.)

Три месяца, закон-чивши-еся 30 сентя-бря

Измене-ние, % (4-й кв. к 3-му кв.)

Год, закончившийся
31 декабря

Измене-ние, % (год к году)

 

2019

2018

 

2019

 

2019

2018

 

 

неаудир.

неаудир.

 

неаудир.

 

 

 

 

Основные операционные показатели

(тыс. тонн)

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичный алюминий

948

943

0,5%

942

0,6%

3 757

3 753

0,1%

Глинозем

2 050

1 958

4,7%

1 957

4,8%

7 858

7 774

1,1%

Бокситы

4 026

3 719

8,3%

3 948

2,0%

16 047

13 847

15,9%

Основные данные о ценах и эффективности

(тыс. тонн)

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем реализации первичного алюминия и сплавов

1 107

877

26,2%

1 091

1,5%

4 176

3 671

13,8%

(долл. США за тонну)

 

 

 

 

 

 

 

 

Себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте[1]

1 588

1 606

(1,1%)

1 612

(1,5%)

1 627

1 646

(1,2%)

Цена алюминия за тонну на LME[2]

1 754

1 968

(10,9%)

1 761

(0,4%)

1 792

2 110

(15,1%)

Средняя премия к цене на LME [3]

143

108

32,4%

145

(1,4%)

135

152

(11,2%)

Средняя цена реализации

1 873

2 115

(11,4%)

1 896

(1,2%)

1 920

2 259

(15,0%)

Цена глинозема за тонну[4]

280

444

(36,9%)

300

(6,7%)

332

473

(29,8%)

 

 

Отдельные данные из консолидированного отчета о прибылях и убытках

 

(млн долл. США)

 

 

 

 

 

 

 

Выручка

2 489

2 365

5,2%

2 486

0,1%

9 711

10 280

(5,5%)

Скорректированная EBITDA

201

363

(44,6%)

237

(15,2%)

966

2 163

(55,3%)

маржа (% от выручки)

8,1%

15,3%

н/д

9,5%

н/д

9,9%

21,0%

н/д

Прибыль

141

149

(5,4%)

194

(27,3%)

960

1 698

(43,5%)

маржа (% от выручки)

5,7%

6,3%

н/д

7,8%

н/д

9,9%

16,5%

н/д

Скорректированный чистый (убыток) / прибыль

(138)

(17)

711,8%

(34)

305,9%

(270)

856

н/д

маржа (% от выручки)

(5,5%)

(0,7%)

н/д

(1,4%)

н/д

(2,8%)

8,3%

н/д

Нормализованная чистая прибыль

367

101

263,4%

240

52,9%

1 273

1 695

(24,9%)

маржа (% от выручки)

14,7%

4,3%

н/д

9,7%

н/д

13,1%

16,5%

н/д

 

Тенденции развития мировой алюминиевой отрасли

Спрос на алюминий

Значение глобального индекса деловой активности производителей в конце января 2020 года показывает, что в последние месяцы прошлого года промышленность вышла из кризиса. В январе 2020 года PMI вырос с 50,1 до 50,4 – самой высокой отметки с апреля прошлого года. Рост обеспечили главным образом развитые страны, поскольку совокупный PMI по развивающимся странам оставался неизменным в течение последних пяти месяцев. Однако проблемы, связанные со вспышкой коронавируса COVID-19, могут оказать значительное негативное влияние на этот рост и привести к ухудшению ситуации на рынке алюминия в первом полугодии 2020 года.

Мировой спрос на алюминий в 2019 году вырос на 0,1% – до 65,3 млн тонн. В остальной части мира (без учета Китая) спрос упал на 2,6%, составив 28,5 млн тонн, в то время как в Китае спрос вырос на 2,4% и составил 36,8 млн тонн. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, сегмент транспортных перевозок может способствовать росту спроса на алюминий в 2020 году на фоне запуска производства новых моделей, в том числе электромобилей, и роста применения алюминия в автомобилях. Принимая во внимание упомянутые ранее факторы, ожидается, что мировой спрос на первичный алюминий в 2020 году вырастет на 1,3% в годовом выражении и составит 66,1 млн тонн, при этом спрос в остальной части мира (без учета Китая) вырастет на 1,1% — до 28,8 млн тонн, а в Китае спрос увеличится на 1,5% — до 37,3 млн тонн.

В 2019 году российская экономика продолжила работать на малых оборотах: темпы роста ВВП снизились до 1,2% (по сравнению с 1,8% в прошлом году), а индекс промышленного производства сократился до 2,4% на фоне замедления темпов роста инвестиций до 2,0%. Во втором полугодии 2019 года деловая активность заметно ухудшилась, что способствовало падению индекса PMI в промышленном секторе ниже уровня 50 пунктов.

На фоне замедления темпов промышленного роста и снижения покупательской способности негативная динамика наблюдалась также в большинстве потребляющих алюминий отраслей, преимущественно в автомобильном и энергетическом сегментах. Строительство – единственный сектор, который продемонстрировал значительный рост: строительство жилья в 2019 году выросло на 6,2%.

В 2019 году спрос на первичный алюминий в России и странах СНГ вырос на 1,1% – до 1,13 млн тонн (в том числе в России – на 0,9 млн тонн) и, как ожидается, вырастет до 1,15–1,2 млн тонн в 2020 году.

В 2019 году экономика Европы столкнулась с рядом потрясений, которые сдерживали рост ВВП. Повышенная неопределенность относительно торговой политики и риск выхода Великобритании из ЕС без сделки оказывали негативное влияние на бизнес, по крайней мере, до конца года. После умеренного старта в январе экономика 28 стран ЕС, по-видимому, в течение года растеряла положительную динамику. Между тем негативные факторы, подорвавшие европейскую промышленность, в последние время ослабли, что подтверждается ростом промышленного производства, темпы которого несколько выше, чем в конце прошлого года. Индекс PMI производственного сектора Еврозоны свидетельствует о небольшом улучшении условий ведения бизнеса в течения трех месяцев подряд из четырех последних месяцев года (рост до 47,9 в январе 2020 года), таким образом спад в Еврозоне замедлился в сентябре прошлого года.

Аналогичную тенденцию к восстановлению можно наблюдать в автомобильном секторе, который ранее продолжительное время сокращался из-за внедрения Всемирной гармонизированной процедуры испытаний легковых автомобилей (WLTP) в отношении выбросов, что привело к образованию «узких мест» в области сертификации и регистрации автомобилей. В 2019 году переход на цикл испытаний WLTP ударил по производству, снизив показатели в крупнейших странах-производителях на 6,5%. Однако, поскольку средний показатель за шесть месяцев вырос с середины года, а автомобильная промышленность Германии и Турции показали первые признаки восстановления, автомобильное производство может восстановиться и достичь уровня 2018 года в следующем году.

Объем производства в строительной отрасли рос в течение 2019 года, а индекс PMI строительной отрасли Германии достиг в декабре девятимесячного максимума (53,8). В основном это объяснялось поступательным развитием рынка новостроек.

Чистый эффект этих изменений – падение спроса на первичный алюминий в Европе (включая Турцию, но исключая Россию) на 2,1% – до 9,2 млн тонн.

В 2019 году темпы роста экономики в Северной Америке замедлились, а экономическая и промышленная активность пострадала от эскалации торговой войны между США и Китаем, и применения правил Раздела 232, ограничивающих импорт алюминия и стали из большинства стран-производителей. В 2019 году темпы роста ВВП в годовом исчислении оцениваются в 2,3%, что превышает ожидания рынка на начало года, в основном благодаря стабильному внутреннему спросу. Несмотря на снижение в сентябре-ноябре 2019 года в годовом выражении, промышленное производство в ближайшие месяцы будет расти на фоне соглашения о «первом этапе», подписанного между США и Китаем в январе 2020 года.

В 2019 году производство автомобилей в Северной Америке сократилось на 4,1%, что привело к ослаблению спроса на алюминий. Между тем показатели строительства в США демонстрируют очень хорошие результаты, особенно в ноябре и декабре 2019 года, что привело к увеличению числа новых жилых объектов на 3,9% в годовом выражении.

В 2019 году совокупный спрос на первичный алюминий в Северной Америке сократился на 3,6% – до 6,5 млн тонн.

В первом полугодии 2019 году экономику Японии поддерживал сильный внутренний спрос, однако он ослабел в течение года на фоне неблагоприятной внешней среды (эскалация торговой войны между США и Китаем) и повышения налога на потребление. Соответственно, в 2019 году годовые темпы роста ВВП оцениваются в 0,8%, в то время как промышленное производство сократилось на 1,8%. Несмотря на хорошие перспективы коммерческих и инфраструктурных расходов в преддверии Олимпиады, замедление темпов строительства нового жилья сдерживало общую активность в строительном секторе. При этом за первые десять месяцев автомобильное производство выросло на 1,3% в годовом выражении.

В 2019 году в регионе АСЕАН наблюдалось умеренное замедление темпов роста, а спрос на первичный алюминий соответствовал данному тренду, спровоцированному торговыми конфликтами в Азии. В итоге в 2019 году спрос на первичный алюминий в Азии (за исключением Китая и Индии) упал на 5,5% – до 6,0 млн тонн. Тем не менее, в декабре индекс PMI в производственном секторе показал лишь частичное ухудшение общих условий ведения бизнеса, причем темпы замедления стали минимальными с июня 2019 года. Рыночные ожидания на 2020 год в целом позитивные, главным образом благодаря росту производства и появлению новых предприятий впервые за несколько месяцев.

Индийская экономика пытается преодолеть длительный спад, а темпы роста ВВП в 2019 году снизились до 5,1% с 7,4% в 2018 году на фоне слабого внутреннего спроса, который ранее стимулировал развитие национальной экономики. Темпы роста в строительном секторе увеличились на 5,7% в годовом выражении, в то время как производство автомобилей упало на 12,7% из-за слабых продаж и перехода на новые стандарты выбросов. В совокупности эти факторы привели к падению спроса на первичный алюминий на 1,4% в 2019 году – до 2,1 млн тонн.

В 2019 году экономика Китая выросла на 6,1% в годовом исчислении, а индекс PMI Caixin в производственном секторе в январе 2020 года упал с 51,5 до 51,1, что все равно намного выше 50 пунктов. Несмотря на это, как уже упоминалось ранее, ожидается, что экономика Китая серьезно пострадает от проблем с коронавирусом в 1 квартале 2020 года, в результате чего общие темпы роста ВВП составят 5,8%.

Спрос на алюминий вырос на 2,4% в годовом выражении – до 36,8 млн тонн в 2019 году и значительно укрепился во 2 полугодии 2019 года на фоне мер государственной поддержки и окончательных положительных результатов торговых переговоров между США и Китаем.

Предложение алюминия

За 2019 год производство алюминия в остальной части мира (без учета Китая) выросло на 1,7% и составило 28,2 млн тонн.

В целом на протяжении 2019 года на рынке алюминия в остальной части мира (без учета Китая) наблюдался дефицит в размере около 0,3 млн тонн.

Если смотреть на кривую себестоимости (без учета Китая), то примерно 10% алюминиевых заводов (мощностью 3 млн тонн) несут убытки, несмотря на снижение себестоимости сырья; более половины производителей глинозема в остальной части мира (без учета Китая) несут убытки.

В 2019 году производство первичного алюминия в Китае упало на 1,8% в годовом выражении – до 35,7 млн тонн, а большинство производителей получают небольшую маржу. Из-за экологических проблем и проблем с бокситовым сырьем некоторые производители приняли решение о переносе закрытых мощностей в другие провинции. В декабре операционная мощность увеличилась на 575 тыс. тонн в год по сравнению с прошлым месяцем – до 36,6 млн тонн в год из-за перезапуска мощностей в размере 420 тыс. тонн в год и ввода в эксплуатацию новых мощностей в размере 185 тыс. тонн в год, при этом рост был частично компенсирован сокращением других мощностей на 30 тыс. тонн в год.

Как уже упоминалось ранее, коронавирус окажет негативное влияние на рынок алюминия в Китае в первом полугодии 2020 года, ожидаются значительное перепроизводство и слабый спрос. Если смотреть на кривую себестоимости в Китае, то примерно 27% алюминиевых заводов несут убытки из-за снижения цены до 12 830 юаней за тонну на Шанхайской фьючерсной бирже.

Производство глинозема в ряде регионов в первую очередь пострадает от логистических проблем, влияющих как на доставку бокситов, так и на отгрузку глинозема. Более низкий спрос в Китае и значительные запасы могут оказать влияние на цены алюминия и в конечном счете отложить ввод новых мощностей.

В 2019 году экспорт недеформируемого алюминия и алюминиевых полуфабрикатов из Китая сократился на 1,2% в годовом выражении – до 5,733 млн тонн. Экспорт из Китая упал на 25,3% в годовом выражении – до 669 208 тонн в январе-февра


/ Сибирское Информационное Агентство /
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