Росреестр зафиксировал снижение количества сделок с недвижимостью в Иркутской области в феврале

Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 37,7 тыс. прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости в феврале. По сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных прав уменьшилось на 5,3 тыс.

Более 7 тыс. прав в прошлом месяце оформлено на жилые помещения. При этом 4,6 тыс. прав на жильё зарегистрировано Управлением Росреестра по Иркутской области на основании договоров купли-продажи (мены), 1,7 тыс. прав оформлено на основании документов о наследстве, 945 прав на жильё зарегистрировано ведомством по договорам дарения имущества.

Также Управлением Росреестра по Иркутской области зарегистрировано более 6,5 тыс. прав на земельные участки и 92 права на машино-места.

Кроме того, в прошлом месяце в Иркутской области зарегистрировано 299 договоров участия в долевом строительстве, по 56 из которых предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счет эскроу.