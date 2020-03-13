Вышел мартовский выпуск Газеты Дело

Вышел в свет мартовский номер Газеты Дело. В нем вы сможете узнать много интересных фактов о различных проектах загородных коттеджных посёлков, которые строятся в окрестностях Иркутска. Также редакция подготовила для вас много полезной информации в целом о состоянии рынка недвижимости в Иркутской области. Кроме этого, в номере есть истории успешного развития бизнеса в сфере реальной экономики. Также в мартовском выпуске Газеты Дело вы найдёте ответы на актуальные вопросы о финансах, развитии IT-технологий и цифровизации. «Патроны Парк»: как построить современный загородный посёлок и сохранить то, что создала природа? Проекту загородного коттеджного посёлка «Патроны Парк» - 2,5 года, и он развивается в прогрессии: если в 2018 году там построили 18 домов, то сейчас их уже 52. О планах на 2020-2021 годы, о новом продукте на иркутском рынке загородной недвижимости и о том, как в Сибири удачно применить тайский формат «Villa Residence», Газете Дело рассказал руководитель проекта «Патроны Парк», Дмитрий Кузнецов.

Статус мирового масштаба: SHENE ювелир о сотрудничестве с мировыми брендами Почему SHENE ювелир интересно сотрудничать с мировыми ювелирными брендами, какие требования налагает на компанию такое сотрудничество, и какие бренды наиболее популярны у иркутян, рассказала Газете Дело коммерческий директор SHENE ювелир Татьяна Писарева.

Вадим Остапенко, ИК «Фридом Финанс»: «ПИФы – наше все. Открываем для себя актуальные инвестиционные инструменты» Если вы новичок в инвестировании – один из лучших способов начать этот увлекательный путь зарабатывания денег с вклада небольшой суммы в паевые инвестиционные фонды.

«У Иркутска есть все шансы стать лидерами цифровизации России» – Оксана Лобова, Байкальский банк Сбербанка Иркутская область входит в десятку регионов-лидеров, проявляющих интерес к цифровым сервисам. Что дает цифровая трансформация региону? Какие решения будут наиболее востребованы муниципалитетами? Эти вопросы обсудили представители муниципальных органов власти, бюджетной сферы, бизнес-структур региона во время «Цифрового дня», организатором которого выступил Байкальский банк Сбербанка. "Хрустальный парк" и "Резиденция XV" - современная реальность загородной жизни Новые реалии для застройщиков жилья меняют рынок малоэтажного строительства. «Хрустальный Девелопмент» первый в своей сфере начинает работу с эскроу-счетами, развивает один из самых крупных жилых загородных микрорайонов «Хрустальный парк» и строит возле него квартал «Резиденция XV» для тех, кто ценит свое время и комфорт. Об этом рассказала коммерческий директор компании Кристина Яковенко.

Елена Ватуля, МТС: «Цифровые» копии сотрудников – это актуально Безопасность сотрудников и контроль на производстве особенно актуальны для Иркутской области. Не всегда сотрудники находятся в офисном помещении, многие работают в суровых полевых условиях. В нефтедобыче, сельском хозяйстве, строительной отрасли и ещё много-много где, жизненно необходимо знать, где точно находится сотрудник, и чем именно он в данный момент занят. Соблюдает ли технику безопасности? Нуждается в помощи? Есть ли риски? Не так давно компания МТС объявила о запуске нового IoT-решения, которое должно стать настоящим ноу-хау для нефтегазового бизнеса. Продукт позволяет создать «цифровую копию» сотрудника и в режиме реального времени наблюдать за его перемещениями и характером деятельности. О том, какие ещё IT-решения могут использовать компании добывающей отрасли, рассказала Елена Ватуля, директор B2B департамента в филиале МТС в Иркутской области.

Новостройки Иркутска. Продажа квартир через счета эскроу Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU подготовил ТОП-6 новостроек Иркутска, реализуемых через счета эскроу

«Таблетка» для застройщика. Как удачно совместить опыт реализации новостроек и вторичного жилья? Бизнес эффективен тогда, когда каждый занимается свои делом, считают Александр Халтурин («ВостСибСтрой») и Роман Семенов («Century 21»). Две сильные команды, имеющие многолетний опыт в продвижении и продаже недвижимости, объединили усилия, компетенции и опыт, создав компанию, которая поможет застройщикам не только реализовывать уже построенное жилье, но и формировать новые продукты, востребованные у покупателей. Чем хорош подобный аутсорсинг? И почему такие услуги особенно актуальны сегодня, в эпоху «эскроу»? Пора переезжать. Первые жители поселка «Горизонт» – о своей загородной жизни

В декабре в загородном поселке «Горизонт» завершилось строительство первой очереди, жители получили ключи от своих новых домов. В эксплуатацию введено 9700 кв. м, запущены сети городского водоснабжения и канализации протяженностью 4 км от Байкальского тракта до поселка. У жителей «Горизонта» начался новый этап: ремонт, обустройство домов… Жизнь в поселке кипит! Первой в новое загородное жилье переехала семья Игнатьевых. Своими впечатлениями новоселы поделились с Газетой Дело. Кому и зачем нужна реновация? Редевелопмент, реконцепция, реновация – Иркутск знает немало примеров, когда обновление торговых и офисных центров, гостиниц позволило собственникам изменить отношение к пространству, сделать проекты интересными для потребителей, а значит – финансово-успешными. Времена меняются, и сегодня реновация требуется не только физически и морально устаревшим объектам, но и тем, что совсем недавно были «на волне успеха». Как определить, что время «РЕ» настало? Что сделать, чтобы не остаться «за бортом» бизнеса? Какие моменты важно учесть при реновации, и как часто ее нужно проводить? Об этом SIA.RU рассказали эксперты.

Дома 120-й серии: как из типовых строительных конструкций создать эксклюзивный проект Более 120 зданий в Иркутске и Шелехове, по информации представителей регионального строительного бизнеса, возведены с применением технологии сборного железобетона. Сейчас в областном центре строится ещё несколько объектов 120-й серии. Всеми необходимыми конструкциями стройплощадки новых жилых комплексов обеспечивает завод «Сибавиастрой». Чем технология сборного железобетона привлекает проектировщиков и строителей Газете Дело рассказали конструктор Евгений Ильин и генеральный директор ООО «Инстройтех» Андрей Токарев.

Большие экскаваторы для большой стройки. «Тимбермаш Байкал» поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области «Тимбермаш Байкал» хорошо известен в лесной отрасли, как поставщик качественного оборудования. Но сегодня компания всерьез намерена потеснить конкурентов и на рынке дорожно-строительной техники. Она заключила крупную сделку по поставке экскаваторов John Deere для строительства трубопровода на севере Иркутской области. Между очередным самолетом и торжественным вручением ключей заказчику, с генеральным директором «Тимбермаш Байкал» Виктором Болдаковым побеседовала Газета Дело.

«Мы не просто предоставляем технику – мы помогаем клиенту на ней работать» - «Тимбермаш Байкал» о послепродажном сервисе Компания «Тимбермаш Байкал» выходит на новый рынок – дорожно-строительной техники. В январе она заключила крупную сделку по продаже в лизинг двух экскаваторов. О том, почему клиенты выбирают технику John Deere и о том, как осуществляется послепродажное обслуживание, Газете Дело рассказал Николай Добрейкин, управляющий по продажам дорожно-строительной техники.

«Сделки еще будут, я уверен» - Игорь Дюсеев, «МагистральЛогистик», о контракте с «Тимбермаш Байкал» Газовая программа Иркутской нефтяной компании обширная, она включает строительство 260 километров газопровода, и её необходимо выполнить в кратчайшие сроки, рассказал исполнительный директор «МагистральЛогистик» Игорь Дюсеев. Для соблюдения сроков работ компания решила усилиться технически и закупила оборудование John Deere у официального дилера – компании «Тимбермаш Байкал». Как проходила сделка, он рассказал Газете Дело во время торжественной передачи техники, на которую приехали также представители John Deere в России.