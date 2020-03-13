Больше половины россиян сталкивались с задержкой зарплаты, но боролись за неё лишь 34% опрошенных

Больше половины россиян хотя бы однажды получали зарплату с задержкой или вовсе оставались без денег. В такой ситуации оказывались 53% респондентов. Оставшимся 47% работодатель всегда платил вовремя. Таковы результаты опроса сервиса Работа.ру, в котором приняли участие более 5200 пользователей сервиса из всех регионов России.

Большинство опрошенных (48%) не пытались воздействовать на работодателя, чтобы получить зарплату. Те, кто обсуждал проблему с начальством, чаще всего пытались сыграть на эмоциях и угрожали уволиться — такой опыт был у 17% респондентов. Другие боролись за справедливость на официальном уровне: 15% опрошенных жаловались на работодателя в соответствующие государственные органы (Федеральную службу по труду и занятости, Роструд). А вот в силу социальных сетей верят немногие — лишь 2% пользователей пытались таким образом привлечь внимание к задержкам зарплат. В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали личные беседы с начальством, увольнение и поиск другой работы.

Моральный ущерб от задержки зарплаты стоит дорого — 63% респондентов отметили, что хотели бы получить компенсацию в двойном размере задержанной суммы. Каждый пятый хотел бы, чтобы работодателя официально оштрафовали. Лишь 13% опрошенных готовы на крайние меры: подать в суд (4% респондентов) или добиться для работодателя уголовного преследования (9%).

