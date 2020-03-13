Как спят россияне: исследование ВЦИОМ

Согласно исследованию, у большинства россиян хороший сон, а длится в среднем он 7 часов.

У большинства россиян хороший сон: каждый второй рассказал, что засыпает легко и спит крепко (53% и 50% соответственно). Половина опрошенных характеризуют свое пробуждение ото сна позитивно. При этом половина опрошенных сообщили, что чувствуют себя бодрыми после сна (53%).

Доля мужчин среди тех, у кого хороший сон, выше, чем у женщин.

Долго не могут заснуть (42%) и/или просыпаются по ночам (43%) чаще россияне в возрасте 60 лет и старше. Но они же бодрее остальных просыпаются по утрам. Доля тех, кто тяжело просыпается и долго не может раскачаться, выше среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

В среднем россияне спят порядка 7 часов день. Треть россиян (34%) просыпается в хорошем настроении, 52% в нейтральном и каждый десятый в плохом настроении. На 5 п.п. с 2013 года уменьшилась доля тех, кто просыпается в плохом настроении, но на 8 п.п. выросла доля просыпающихся в нейтральном расположении духа.

Большинству россиян с разной частотой снятся сны. Каждый пятый опрошенный видит сны каждую ночь (20%), а каждый четвертый - несколько раз в неделю (26%). Треть респондентов сказали, что почти не видят снов (27%). Сны, если снятся, то всем вне зависимости от возраста, женщинам немного чаще, чем мужчинам.