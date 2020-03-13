Новости

Международная федерации бенди поблагодарила правительство Иркутской области за организацию игр группы В

13 марта 2020

Благодарственное письмо поступило на имя врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщают в областной администрации.  

«Организация турнира заслужила исключительно лестные отзывы: как от его непосредственных участников, которым были обеспечены все необходимые условия, так и от журналистов, болельщиков и всех гостей, кому посчастливилось побывать на берегах Ангары. Позвольте от всего сердца поблагодарить Правительство Иркутской области и лично Вас за отзывчивость и внимание к нашему виду спорта, профессиональное отношение к делу и организацию XL чемпионата мира – большого спортивного и культурного события не только для сибиряков, но и для всей России», - говорится в письме. 

Напомним, 12 марта стало известно, что игры группы А чемпионата мира перенесены на октябрь 2020 года из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса в мире.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Недвижимость
"Хрустальный парк" и "Резиденция XV" - современная реальность загородной жизни
«Таблетка» для застройщика. Как удачно совместить опыт реализации новостроек и вторичного жилья?
Пора переезжать. Первые жители поселка «Горизонт» – о своей загородной жизни
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании