Международная федерации бенди поблагодарила правительство Иркутской области за организацию игр группы В

Благодарственное письмо поступило на имя врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщают в областной администрации.

«Организация турнира заслужила исключительно лестные отзывы: как от его непосредственных участников, которым были обеспечены все необходимые условия, так и от журналистов, болельщиков и всех гостей, кому посчастливилось побывать на берегах Ангары. Позвольте от всего сердца поблагодарить Правительство Иркутской области и лично Вас за отзывчивость и внимание к нашему виду спорта, профессиональное отношение к делу и организацию XL чемпионата мира – большого спортивного и культурного события не только для сибиряков, но и для всей России», - говорится в письме.

Напомним, 12 марта стало известно, что игры группы А чемпионата мира перенесены на октябрь 2020 года из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса в мире.