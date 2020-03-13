Представители ИНК приняли участие в семинаре по правам коренных малочисленных народов

Представители ООО «Иркутская нефтяная компания» приняли участие в информационно-правовом семинаре «Актуальные вопросы обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Иркутской области». На дискуссионной площадке, которая прошла 11-12 марта, были рассмотрены темы социально-экономического развития, защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни малых народов, а также правового статуса и возможностей для молодёжи КМНС.

Президент иркутского отделения «Союз содействия КМНС Иркутской области, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России (RAIPON) Нина Вейсалова рассказала о многолетнем положительном опыте сотрудничества ИНК с КМНС, отметив, что компания руководствуется принципами добрососедства и партнерства при взаимодействии с местным населением:

– Иркутская нефтяная компания – это предприятие, которое берет на себя социальные обязательства, ведет диалог с коренными народами, вносит свой весомый вклад в общее дело формирования государственной политики. Вместе с ИНК Ассоциация реализует два крупных всероссийских проекта: Международную школу молодого лидера КМНС и литературный конкурс «Голос Севера», направленный на поддержку творчества носителей духовной культуры, сохранение традиций.

Иркутская нефтяная компания за годы своей работы установила партнерские отношения с 14 родовыми общинами, четырьмя региональными ассоциациями КМНС, всероссийской ассоциацией RAIPON и эвенкийским культурным центром. Компания выстраивает отношения с коренным населением на принципах открытости и доверия, учитывает мнение местного населения при расположении будущих производственных объектов, вахтовых поселков, транспортных коммуникаций. В 2009 году ИНК сформировала свод правил работы на территориях проживания КМНС, следование которым позволяет компании поддерживать и развивать дружеские отношения с местным населением.

В 2019 году Иркутская нефтяная компания и Федеральное агентство по делам национальностей России подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.