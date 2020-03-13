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Иркутяне в 2019 году потратили на сферу обслуживания более 44 млрд рублей

13 марта 2020

В такую сумму обходятся жителям Приангарья Жилищные услуги и «коммуналка», починка старой одежды, посещение бань и так далее, сообщает Иркутскстат.

В сфере бытового сервиса наибольшим спросом пользуются работы по ремонту и обслуживанию автомобилей. На них жители Иркутской области потратили за год 4,1 млрд рублей. Ремонт и строительство жилья обошлись в 1,1 млрд рублей.

Около миллиарда ушло на парикмахерские услуги. Ритуальные услуги поглотили 712 млн. рублей, изготовление и ремонт мебели - 478, ремонт бытовой техники и изготовление металлоизделий - еще 464 млн. рублей. 

К бытовым услугам также относят ремонт и пошив обуви, головных уборов, швейных, трикотажных, меховых и кожаных изделий, текстильной галантереи, услуги бань и душевых, химчистки и прачечных, фотоателье, проката и другие. 

За жилищные услуги (содержание и ремонт общедомового имущества) и коммунальный комфорт мы заплатили в общей сложности 34,6 млрд рублей.

И это не считая затрат на медицину, образование, занятия спортом, юридические услуги, транспорт, культуру, туризм и пр. Они не относятся к понятию бытовых услуг.

Суммы внушительные. Если считать на душу населения, то каждый из наших земляков заплатил за бытовое обслуживание в среднем 4 тыс. рублей в год и 14,5 тыс. рублей - за жилищные и коммунальные услуги.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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