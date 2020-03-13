Чего ждать от авторынка после падения рубля?

Обвал цен на нефть, а следовательно и падение рубля уже заставило автодилеров задуматься о повышении стоимости продукции, но помешал падающий спрос, сообщает «АВТОСТАТ».

«Мы ожидаем в ближайшие недели ажиотажного спроса на новые и подержанные автомобили. Думаю, ближе к апрелю цены на них существенно подскочат», – говорит генеральный директор автохолдинга «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

По мнению генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Дениса Петрунина, после удовлетворения спроса на рынке возможно затишье и сокращение авторынка на 12-15% в 2020 году. Спрос сместится с новых автомобилей на автомобили с пробегом, которые также вырастут в цене вслед за новыми.

«Ситуация будет во многом зависеть от того, на какой отметке зафиксируется курс валюты. Но в любом случае ожидать резкого скачка цен не стоит. Рост стоимости автомобилей будет во многом зависеть от ценовой политики каждого автопроизводителя», – считает директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский.