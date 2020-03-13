С начала марта братчане потеряли на виртуальных сделках более 194 тыс. рублей

Большинство пострадавших пренебрегли мерами безопасности при оформлении заявок на покупки, сообщают в областном отделении МВД.

Так, 42-летний электромеханик, отдыхая за границей, решил попутно купить лодочный мотор. Мужчина нашёл на сайте объявлений предложение от продавца из города Черемхово, с которым договорился после перевода предоплаты забрать приобретение на обратном пути из отпуска. Однако в назначенное время продавец перестал выходить на связь и сделка сорвалась. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

А 43-летний братчанин, воспользовавшись тем же сайтом, оформил заказ на доставку электрооборудования к крановым установкам, оплатив продавцу из Московской области 14,5 тысяч рублей за 8 контакторов. Однако содержимое полученной посылки не соответствовало ожидаемому. Вместо заказанных комплектующих там оказались бывшие в употреблении бытовые выключатели и обрезки проводов.

Не дождался оплаченных продавцу из Приморского края запчастей к своей иномарке и 45-летний монтажник из Падунского района Братска. Мужчина поверил множеству положительных отзывов, которые были размещены на специализированном сайте по продаже запчастей к японским автомобилям, и произвёл предоплату в сумме 3,3 тысячи рублей. Продавец пообещал, что после поступления денег укажет ему, какой транспортной компанией будет оправлен груз, но после оплаты связь с ним прекратилась.

Крайнее разочарование пережила 41-летня воспитатель детсада, которая, обнаружив в сети Интернет выгодное предложение о доставке цветов к женскому празднику, оплатила заказ в сумме 21,5 тысяч рублей. К назначенному сроку заявка не была исполнена, а продавец исчез из сети.

Крупный ущерб был причинён братчанке, которая разместила на сайте объявление о продаже детских вещей. 21-летняя студентка сообщила позвонившему ей потенциальному покупателю с московскими телефонными номерами секретную информацию, позволившую завладеть её деньгами. Мужчина под предлогом совершения перевода, попросил сообщить ему, кроме номера карты, и коды из пришедших на телефон банковских сообщений. Результатом такой неосмотрительности стало хищение со счёта почти 110 тысяч рублей.

Ещё двое пострадавших воспользовались сайтами-клонами. 49-летний мужчина, оформляя в Интернете документы на получение компенсации, оплатил различные услуги в общей сумме более 3 тысяч рублей. Позже выяснилось, что деньги были переведены мошенникам. А 35-летняя бухгалтер произвела оплату на сайте авиакомпании билетов на самолёт до Симферополя в сумме 35 тысяч рублей. И только не получив подтверждения об оплате, обнаружила, что воспользовалась сайтом-двойником.