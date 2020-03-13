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Конкурс молодежных инновационных проектов стартует в Иркутской области

13 марта 2020

Принять участие в нем могут молодые люди от 14 до 30 лет индивидуально или в составе проектных команд. Об этом сообщили в министерстве по молодежной политике региона. 

Заявки принимаются до 1 ноября 2020 года.

Участникам предстоит решить кейс от партнеров конкурса и представить его на очной защите в ноябре 2020 года. Кейс – это практико-ориентированное задание, направленное на поиск эффективного решения конкретной технологической, экономической, социальной задачи. 

- Такие проекты способствуют развитию молодежного инновационного творчества. Для студентов этот конкурс станет уникальной возможностью предложить свои идеи работодателям региона и зарекомендовать себя. Кейсы партнеров могут быть полезны для формирования тем и проблематики выпускных квалификационных работ, курсовых работ, научных, инжиниринговых, поисковых и других студенческих проектов, - отметил исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области Егор Луковников. 

Лучшие участники будут награждены дипломами, ценными призами от организаторов и возможностью стажировки от партнеров конкурса. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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