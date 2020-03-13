Насколько справедливо оценены российские активы?

Коронавирус — это карантин, самоизоляция, конец международного туризма. Правые конспирологи в России и Европе уже радостно заявили о конце глобализации. Они также полагают, что закончилась эпоха глобального рынка товаров, услуг и финансов. Некоторые даже полагают, что коронавирус — это естественный союзник Трампа. Последний раз разговоры о конце глобализации были популярны во время кризиса Lehman Brothers в 2008 году, напоминает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Однако на самом деле ситуация в корне другая. Коронавирус — это временное явление. Чуть раньше или чуть позже человечество найдет решение данного вопроса. Заканчивались даже эпидемии чумы или черной смерти в средневековье.

С рынками товаров и услуг, конечно, сложнее. Однако покупать акции и облигации сейчас можно просто из дома в один клик мышки. Финансы от коронавируса не страдают. Обвал котировок и даже мировая рецессия это возможность купить дешево, биржи постепенно восстановятся. Старое биржевое правило: покупай, когда все продают, продавай, когда все покупают. Глобализация – это закономерное развитие транспортных и финансовых технологий, и остановить ее невозможно. Так что не надо иллюзий.

Рубль и российские акции сегодня в плюсе. Однако насколько в моменте справедливо оценены активы? Я говорю о фундаментальной оценке. Стоимость всех российских акций и индексов является производной от цен на нефть. Дисконтированные денежные потоки. При цене на нефть Brent $25-30 справедливый уровень долларового индекс РТС 600-800 пунктов. Так что еще есть куда падать. Как не вспомнить поговорку: получив первое дно, вы рискуете получить второе дно в подарок. Другое дело, что, вероятно, эти цены продержатся не более полугода. Думаю, что год мы завершим при Brent около $50, RTSI выше 1000 пунктов, даже думаю 1300-1500 пунктов.

Учитывая финансовые резервы России, временное снижение цен на нефть для России «фиолетово». Считается, что из стран СНГ к падению нефтяных цен наиболее чувствительна экономика Азербайджана. Бюджет страны на 60% зависит от нефти, экспорт страны на 91% зависит от нефти и газа. Вместе с тем, говоря о бюджете Азербайджана, надо понимать, что 50% денег — это трансфер нефтяного фонда, а там пока есть деньги, и поэтому с этим пока проблем не будет. Как уже отмечалось выше, не думаю, что низкие нефтяные цены продержатся очень долго, а значит, девальвация азербайджанской валюте не угрожает. Даже в самом негативном сценарии она составит не более 10%.

Ну и в заключение стоит сказать, что самый страшный порок — трусость, как когда-то написал Михаил Булгаков. Покупайте российские акции, инвестируйте в Россию. Сколько акции будут стоить через месяц или три, никто не знает. Однако можно с уверенностью сказать, что через 3,5 или 10 лет они будут намного дороже. И тогда любая пенсионная реформа вам будет «фиолетово».