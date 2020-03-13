Новости

Насколько справедливо оценены российские активы?

13 марта 2020

Коронавирус — это карантин, самоизоляция, конец международного туризма. Правые конспирологи в России и Европе уже радостно заявили о конце глобализации. Они также полагают, что закончилась эпоха глобального рынка товаров, услуг и финансов. Некоторые даже полагают, что коронавирус — это естественный союзник Трампа. Последний раз разговоры о конце глобализации были популярны во время кризиса Lehman Brothers в 2008 году, напоминает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Однако на самом деле ситуация в корне другая. Коронавирус — это временное явление. Чуть раньше или чуть позже человечество найдет решение данного вопроса. Заканчивались даже эпидемии чумы или черной смерти в средневековье.

С рынками товаров и услуг, конечно, сложнее. Однако покупать акции и облигации сейчас можно просто из дома в один клик мышки. Финансы от коронавируса не страдают. Обвал котировок и даже мировая рецессия это возможность купить дешево, биржи постепенно восстановятся. Старое биржевое правило: покупай, когда все продают, продавай, когда все покупают. Глобализация – это закономерное развитие транспортных и финансовых технологий, и остановить ее невозможно. Так что не надо иллюзий.

Рубль и российские акции сегодня в плюсе. Однако насколько в моменте справедливо оценены активы? Я говорю о фундаментальной оценке. Стоимость всех российских акций и индексов является производной от цен на нефть. Дисконтированные денежные потоки. При цене на нефть Brent $25-30 справедливый уровень долларового индекс РТС 600-800 пунктов. Так что еще есть куда падать. Как не вспомнить поговорку: получив первое дно, вы рискуете получить второе дно в подарок. Другое дело, что, вероятно, эти цены продержатся не более полугода. Думаю, что год мы завершим при Brent около $50, RTSI выше 1000 пунктов, даже думаю 1300-1500 пунктов.

Читайте также:

Как остановить панику на рынках?
13 марта 2020
Падение рубля вызовет ажиотаж на рынке недвижимости
13 марта 2020

Учитывая финансовые резервы России, временное снижение цен на нефть для России «фиолетово». Считается, что из стран СНГ к падению нефтяных цен наиболее чувствительна экономика Азербайджана. Бюджет страны на 60% зависит от нефти, экспорт страны на 91% зависит от нефти и газа. Вместе с тем, говоря о бюджете Азербайджана, надо понимать, что 50% денег — это трансфер нефтяного фонда, а там пока есть деньги, и поэтому с этим пока проблем не будет. Как уже отмечалось выше, не думаю, что низкие нефтяные цены продержатся очень долго, а значит, девальвация азербайджанской валюте не угрожает. Даже в самом негативном сценарии она составит не более 10%.

Ну и в заключение стоит сказать, что самый страшный порок — трусость, как когда-то написал Михаил Булгаков. Покупайте российские акции, инвестируйте в Россию. Сколько акции будут стоить через месяц или три, никто не знает. Однако можно с уверенностью сказать, что через 3,5 или 10 лет они будут намного дороже. И тогда любая пенсионная реформа вам будет «фиолетово».

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель":
Все материалы сюжета (40)


Реклама на сайте

Недвижимость
"Хрустальный парк" и "Резиденция XV" - современная реальность загородной жизни
«Таблетка» для застройщика. Как удачно совместить опыт реализации новостроек и вторичного жилья?
Пора переезжать. Первые жители поселка «Горизонт» – о своей загородной жизни
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании