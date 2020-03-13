Сеть супермаркетов «Слата» приняла меры после отравления 13 человек

Вся продукция собственного производства, реализуемая в сети на текущий момент, имеет декларации соответствия и выпускается с соблюдением всех норм пищевой безопасности на другой производственной площадке, сообщают в пресс-службе ретейлера.

Торговой сеть в оперативном режиме в этот же день приостановила работу кулинарного цеха, в котором производилась продукция; вся кулинарная продукция снята с производства и реализации в магазинах и утилизирована.

По результату судебного заседания, прошедшего 13 марта, вынесено решение о приостановлении деятельности кулинарного цеха ООО «Маяк» до устранения нарушений сроком на 25 дней, начиная с 5 марта.

На производстве был изменен контроль качества. Внедрены внеплановые проверки. Для внутреннего микробиологического контроля была увеличена частота забора анализов с инвентаря, технологического оборудования и спецодежды с квартального на еженедельный. Обновлены моющие и дезинфицирующие средства, используемые на производстве. Осуществлен переход на одноразовые емкости для реализации готовой продукции в магазинах. Далее рассматриваются варианты по переходу продаж продукции собственного производства в индивидуальной упаковке.

Для повышения персональной ответственности и грамотности в области контроля качества и соблюдения требований пищевой безопасности на производстве увеличена частота обучений и аттестаций сотрудников.

В марте в сети супермаркетов «Слата» для покупателей заработает «горячая линия» по вопросам качества реализуемой продукции в сети.

Торговая сеть «Слата» принесла извинения за реализацию некачественного продукта в сети и пообещала приложить все усилия, чтобы не допустить подобных ситуаций впредь.