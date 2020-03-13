Мэр Иркутска Дмитрий Бердников стал первым заместителем губернатора Иркутской области

Глава региона Игорь Кобзев принял отставку исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Руслана Болотова по собственному желанию, сообщают в областной администрации.

- Я прошу принять мою отставку. Для меня это ответственное решение. Считаю, что так будет правильно и по отношению к Вам, как к руководителю региона, и по отношению к жителям Иркутской области. Оставаясь членом вашей команды, хотел бы приложить свои усилия на другом фронте работы, - сказал Руслан Болотов.

С 17 марта 2020 года исполняющим обязанности Председателя Правительства Иркутской области назначен Константин Зайцев.

Ранее руководивший Федеральной налоговой службой по Иркутской области. Одна из главных задач, поставленных перед новым руководителем кабмина, - реализация национальных проектов.

Пост исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области покинул Владимир Дорофеев. Он назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора. В ранге первого зама его сменит Дмитрий Бердников.