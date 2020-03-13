Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России"

В Приангарье конкурс пройдет в 22-й раз, с 2016 года он проходит в формате региональной выставки, сообщаю в областной администрации.

В прошлом году награды получили 17 предприятий региона.

- Кардинально изменив подход к проведению регионального этапа конкурса, мы сделали его интересным для более широкого круга жителей нашего региона. В формате выставки с конкурсантами, их продукцией и услугами могут познакомиться все желающие на выставочной площадке, - отмечает заместитель председателя региональной комиссии по качеству, исполняющий обязанности директора Иркутского ЦСМ Росстандарта Дмитрий Солдатов.

В этом году будет представлен новый проект «Школа потребителя», а также пройдет традиционная акция «Будь уверен! Будь здоров!».

С 2016 года Иркутский ЦСМ Росстандарта выступает организатором регионального конкурса «Иркутское качество», призванного выявить лучшие предприятия региона, производящие товары и оказывающие услуги высокого качества, отвечающие требованиям национальных стандартов.

В 2020 году конкурс пройдет в Сибэкспоцентре с 9 по 10 июня. Для участников и посетителей выставки организаторами подготовлена насыщенная деловая программа.