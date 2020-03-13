«Слата» и «ХлебСоль» замораживают цены на социально значимые товары до 1 июня

С 14 марта группа компаний «Слата» замораживаются цены в сети супермаркетов «Слата» на более чем 110 социально значимых товаров, в сети дискаунтеров «ХлебСоль» - 65 позиций, сообщают в пресс-службе ретейлера.

Все товары, цены которых попали в «заморозку» будут выделены специальными ценниками.

Покупательская корзина на данные товары сформирована таким образом, чтобы покупатель смог максимально комфортно закрыть главные ежедневные потребности практически по всем группам товаров. К примеру, заморожены цены на хлеб, молочные продукты, бакалейные товары (крупы, чай, сахар, масло рост, макаронные изделия), мясо птицы, картофель, лук морковь, сахарно-бараночные изделия, некоторые позиции бытовой химии. Акция получила название «Держим цены», специальные ценники-выделители на данную группу товаров можно увидеть в торговом зале.

К примеру, в супермаркетах «Слата» до 1 июня неизменна стоимость молока «Простой выбор» 2.5% - 49,9 руб., крупы гречневой за 800 гр. – 36,9 руб., масла подсолнечного «Простой выбор» 0,87л. – 57,9 руб., яблок «Идаред» за кг. – 97,9 руб. и др.

В дискаунтерах «ХлебСоль» - это масло «Крестьянское» РОСТ 170 гр. - 89,9 руб., хлопья овсяные Геркулес 1кг. - 26,9 руб., морковь свежий урожай, кг - 26,9 руб., бумага туалетная стандарт 1шт - 4,9 руб., картофель Иркутская обл. урожай 2019, кг - 16,5 руб.

«Резких скачков цен наш покупатель не увидит. Мы постараемся максимально сдерживать рост цен на продукты, особенно первой необходимости. Также, склады компании позволяют сформировать товарный запас на часть импортных позиций и поддерживать плотную связь с поставщиками по уровню стоков на их складах и изменению спроса. До момента изменения закупочных цен со стороны производителей/поставщиков мы не планируем изменять розничные цены.» - заверили в пресс-службе ГК «Слата».