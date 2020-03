Китайский авторынок рухнул на 82%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам февраля рухнул на 81,7% и составили 240 тыс. единиц.

В число компаний, которые зафиксировали заметное снижение продаж в феврале по сравнению с предыдущим годом, входит крупнейший китайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. (падение на 87%), Great Wall Motor Co. и Honda Motor Co. (по 85%), Nissan Motors Co., (80%), Zhejiang Geely Holding Group Co. (-75%), Toyota Motor Corp. (-70%).