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Мероприятие «Региональный интернет-маркетинг» в Иркутске переносят из-за коронавируса

13 марта 2020

«Из-за сложной эпидемиологической ситуации Сбербанк был вынужден отказать нам в проведении конференции с 500 участниками». О переносе стало известно за неделю до начала мероприятия.

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«Коронавирус добрался и до нашей уютной диджитал-Конференция «Региональный интернет-маркетинг». Вернее, добралась до Сбербанка, где она уже много лет проводится. Конференция переносится в конференц-зал Бизнес-отель "Дельта". Места там меньше, зато будет уютнее», - пишет один из организаторов на своей странице в Facebook.

В Иркутске не зафиксировано случаев заражения коронавирусом, тем не менее  в областном центре отменяют и переносят федеральные и мировые события, участники которых приезжают из других стран, где вирус уже быстро распространяется. В частности, чемпионат мира по хоккею с мячом был перенесен на очень 2020 года.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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