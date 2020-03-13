Мероприятие «Региональный интернет-маркетинг» в Иркутске переносят из-за коронавируса

«Из-за сложной эпидемиологической ситуации Сбербанк был вынужден отказать нам в проведении конференции с 500 участниками». О переносе стало известно за неделю до начала мероприятия.

«Коронавирус добрался и до нашей уютной диджитал-Конференция «Региональный интернет-маркетинг». Вернее, добралась до Сбербанка, где она уже много лет проводится. Конференция переносится в конференц-зал Бизнес-отель "Дельта". Места там меньше, зато будет уютнее», - пишет один из организаторов на своей странице в Facebook.

В Иркутске не зафиксировано случаев заражения коронавирусом, тем не менее в областном центре отменяют и переносят федеральные и мировые события, участники которых приезжают из других стран, где вирус уже быстро распространяется. В частности, чемпионат мира по хоккею с мячом был перенесен на очень 2020 года.

