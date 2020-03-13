Каждый седьмой работодатель отказывал в приеме на работу соискателям с татуировками

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предложил запретить татуировки на законодательном уровне. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как относятся к татуировкам работодатели и сотрудники. В опросах приняли участие представители 500 работодателей и 1600 россиян старше 18 лет из всех округов страны.

В практике 14% работодателей бывали случаи, когда приходилось отказывать кандидату из-за наличия татуировок, причем чаще всего не берут по этой причине на должности в торговле и клиентском сервисе. 79% работодателей не сталкивались с подобной ситуацией.

4 из 10 россиян татуировки не одобряют. Лишь 29% относятся к ним положительно. Мужчины одобряют татуировки реже женщин (24% против 34% соответственно). Чем старше респонденты, тем реже они одобряют татуировки (50% среди молодежи до 24 лет и всего 14% среди россиян старше 45 лет).

Хотели бы сделать татуировку 17% россиян. Женщины мечтают о тату чаще мужчин (19 и 13% соответственно), молодежь — чаще старшего поколения (29% среди россиян до 24 лет и 9% среди респондентов старше 45 лет). Больше всего же россиян, желающих сделать татуировку, — среди тех, кто уже имеет один или несколько рисунков на теле (60%).

Инициативу о запрете татуировок на законодательном уровне поддержали всего 19% опрошенных. Чаще всего за запрет татуировок выступают россияне в возрастной группе старше 45 лет (24%).