В Корее и Италии запретили шорты

В пятницу Лондонская фондовая биржа объявила о запрете коротких продаж итальянских и испанских акций, котирующихся на этой бирже, в то время как Borsa Italiana ввела аналогичный запрет на свои акции, об этом в своем обзоре сообщает БКС Брокер.

Это произошло после жестокой распродажи акций в мире и худшего дня после падения черного понедельника 1987 года для индекса Stoxx Europe 600. Индекс итальянской биржи FTSE MIB в четверг упал на 15%, в то время как испанский IBEX 35 упал на 14%. Эти индексы выросли в пятницу почти на 5% и 3,7% соответственно.

В Южной Корее запрет на короткие продажи объявлен со следующего понедельника, 16 марта, и продлится шесть месяцев.

Как сообщило агентство Bloomberg, власти испанского рынка также объявили о введении аналогичного запрета.