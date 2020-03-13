500 богатейших людей планеты потеряли триллион долларов

500 самых богатых людей мира потеряли $331 млрд, что стало самым большим дневным падением за всю восьмилетнюю историю индекса миллиардеров. С начала года их убыток в совокупности составил $950 млрд, подсчитали Bloomberg.

Потери капитала в 2020 г. беспрецедентны для самых богатых людей мира. В «черный четверг» индекс S&P 500 потерял 9,51%, промышленный Dow Jones опустился на 9,99%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite — на 9,43%, показав худший результат для рынка США с 1987 г. Согласно Bloomberg Billionaires Index, самые богатые люди планеты потеряли 16% совокупного собственного капитала. Обвал рынка обрушился сразу и на всех, независимо от страны или отрасли промышленности.





