С 1 апреля ФНС России начнет получать сведения о социальных предприятиях для Реестра МСП

С 1 по 5 апреля 2020 года уполномоченные органы исполнительной власти регионов представят перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия. С 10 апреля ФНС России начнет вносить эти сведения в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сведения будут представлены в ФНС России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, формируется в виде файла. Также сведения можно ввести вручную непосредственно в сервисе «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» после соответствующей авторизации.