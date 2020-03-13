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14 дворовых территорий комплексно благоустроят в Свердловском округе Иркутска в 2020 году

13 марта 2020

В 2020 году в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Свердловском округе Иркутска комплексно благоустроят 14 дворовых территорий. Во дворах будет произведена замена асфальта, выполнено обустройство детских и спортивных площадок, парковок и линий освещения.

– Все дворы для благоустройства выбирались исходя из заявок жителей. Проекты новых дворов также разрабатывались с учетом их пожеланий – это одно из обязательных условий реализации программы. Традиционно мы совместно с горожанами будем пристально контролировать все этапы работ, – отметил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко.

Помимо комплексного благоустройства на территории округа будет выполняться ремонт дворов по «минимальному перечню». Он включает в себя асфальтирование дорожных проездов, парковочных карманов, тротуаров с заменой бордюрного камня и другие виды работ. Сейчас завершается формирование списка объектов, которые обновят в предстоящем сезоне.

Дворовые территории, в которых будет выполнено комплексное благоустройство:

  • ул. Кайская, 64
  • ул. Лермонтова, 261
  • ул. Лермонтова, 261-Б
  • ул. Лермонтова, 263
  • ул. Лермонтова, 333Е
  • ул. Лермонтова, 71
  • ул. Лермонтова, 265
  • ул. Маяковского, 19
  • ул. Профсоюзная, 9
  • ул. Пушкина, 26
  • ул. Терешковой, 3
  • ул. Чернышевского, 17
  • мкр. Юбилейный, 78
  • ул. Мамина-Сибиряка, 23

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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