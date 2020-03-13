14 дворовых территорий комплексно благоустроят в Свердловском округе Иркутска в 2020 году

В 2020 году в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Свердловском округе Иркутска комплексно благоустроят 14 дворовых территорий. Во дворах будет произведена замена асфальта, выполнено обустройство детских и спортивных площадок, парковок и линий освещения.
– Все дворы для благоустройства выбирались исходя из заявок жителей. Проекты новых дворов также разрабатывались с учетом их пожеланий – это одно из обязательных условий реализации программы. Традиционно мы совместно с горожанами будем пристально контролировать все этапы работ, – отметил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко.
Помимо комплексного благоустройства на территории округа будет выполняться ремонт дворов по «минимальному перечню». Он включает в себя асфальтирование дорожных проездов, парковочных карманов, тротуаров с заменой бордюрного камня и другие виды работ. Сейчас завершается формирование списка объектов, которые обновят в предстоящем сезоне.
Дворовые территории, в которых будет выполнено комплексное благоустройство:
- ул. Кайская, 64
- ул. Лермонтова, 261
- ул. Лермонтова, 261-Б
- ул. Лермонтова, 263
- ул. Лермонтова, 333Е
- ул. Лермонтова, 71
- ул. Лермонтова, 265
- ул. Маяковского, 19
- ул. Профсоюзная, 9
- ул. Пушкина, 26
- ул. Терешковой, 3
- ул. Чернышевского, 17
- мкр. Юбилейный, 78
- ул. Мамина-Сибиряка, 23