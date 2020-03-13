VisionLabs выиграла международный конкурс по компьютерному зрению CVPR 2020

Компания VisionLabs (входит в экосистему Сбербанка) — один из мировых лидеров в области создания систем компьютерного зрения и машинного обучения — заняла первое место на крупнейшем международном конкурсе ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Chllenge на конференции CVPR 2020 — главного ежегодного мероприятия по компьютерному зрению. Компания побеждает второй год подряд. Всего в конкурсе было более 340 участников — компаний и научных команд из разных стран, включая такие, как Intel, Hisign и др.a

Команда VisionLabs представила на конкурсе технологию Liveness, которая в два раза превзошла результаты ближайшего конкурента. Основная задача конкурса заключалась в проверке того, что перед камерой распознается лицо реального человека, а не фейк в виде распечатанной фотографии, видео или манекена. В этом году организаторы усложнили условия проведения конкурса по сравнению с прошлым: соревнование проходило по выявлению атак Liveness по трем базам фотографий с представителями разных рас, обучение проходило на одной базе, а тестировалось на двух остальных. Алгоритмы участников оценивались на атаках, которых не было в обучении и которые критичны в различных сферах применения распознавания лиц, в первую очередь в финансовой области. Алгоритмам участников необходимо было определить, живой человек перед камерой или изображение с телефона, планшета, 3d-маска.

Результаты соревнования подводили по следующим метрикам:

APCER — процент невыявленных атак, где алгоритмы участников правильно определили атаку как реального человека;

BPCER — процент неправильно выявленных людей, где алгоритмы участников определили на реальных людях, что это фейк;

ACER — средний показатель APCER и BPCER, по которому оценивались алгоритмы участников.

По результатам соревнования компания VisionLabs заняла первое место, обогнав других участников в два раза. Подробнее о конкурсе — https://sites.google.com/qq.com/face-anti-spoofing/winners-results/challengecvpr2020.

Александр Ханин, сооснователь, Председатель совета директоров VisionLabs:

«Мы рады подтвердить свой статус компании-лидера в компьютерном зрении на крупнейшем международном конкурсе CVPR. В этом году в конкурсе принял участие ряд корпораций с действительно сильными разработками в области компьютерного зрения и машинного обучения. Поэтому победа приятна вдвойне, и мы в VisionLabs очень гордимся, что уважаемые эксперты второй год подряд признают наш продукт наиболее точным и эффективным. Мы постоянно улучшаем качество существующих продуктов и создаем новые на базе собственных алгоритмов. Применение наших коробочных продуктов в различных сферах бизнеса обеспечивают максимально оперативные и безопасные бизнес-процессы, повышение лояльности клиентов и качество предоставляемых услуг».