Примсоцбанк выдаст бюджетникам Иркутской области ипотеку под 5,15% годовых

Примсоцбанк готов принимать заявки и выдавать иркутским бюджетникам льготные ипотечные кредиты по сниженной ставке от 5,15% годовых.

Срок кредита составляет от 3 до 30 лет, сумма – от 500 000 до 5 000 000 рублей. Размер ставки – от 5,15% до 6,75% годовых, зависит от размера первоначально взноса. Минимальный взнос – 15% от стоимости недвижимости.

Специалисты по ипотечному кредитованию отмечают, что льготная ставка распространяется на весь срок кредитования. Кроме того, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

— В прошлом году по данной программе было выдано 47 кредитов, средний размер квартиры составил более 46 квадратных метров. Снижение ставок сделает льготную ипотеку ещё доступнее, и мы будем рады помочь бюджетникам Иркутской области улучшить свои жилищные условия — отмечает Эдуард Кузьмин, начальник дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Иркутске.

Указанная ставка действует при приобретении квартиры в многоквартирном доме на первичном рынке Иркутской области.

Программа предназначена для граждан РФ, работающий по основному месту работы в областном государственном или муниципальном учреждении муниципальных образований Иркутской области. Стаж работы в данных учреждениях должен быть не менее 3 месяцев, а общий рабочий стаж – не менее года.

Задать вопросы, получить информацию о льготной региональной программе и подать заявку на кредит можно на сайте Банка, а также в дополнительном офисе ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Иркутске по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 9а. тел.: 8 (3952) 500-354