Примсоцбанк расширил список интернет-игр для оплаты через интернет-банк банк и мобильное приложения «Примсоц Л@йн»

Примсоцбанк расширил список интернет-игр для оплаты через интернет-банк банк и мобильное приложения «Примсоц Л@йн»

Для оплаты доступны игры:

Фантазиум II

Rappelz Black Gold Online

Run and Fire

World of Dragons

Сфера Перерождение

King of Kings 3

АватарикА Сфера

Dragona Online PLAYTOX

Ботва Онлайн 3

Ботва Онлайн 1 Техномагия (Кибер Плюс)

Смешарики

Оплату можно провести в интернет-банке или мобильном приложении «Примсоц Л@йн», а также в терминалах самообслуживания и кассах банка.