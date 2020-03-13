Примсоцбанк расширил список интернет-игр для оплаты через интернет-банк банк и мобильное приложения «Примсоц Л@йн»
Для оплаты доступны игры:
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Фантазиум II
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Rappelz Black Gold Online
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Run and Fire
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World of Dragons
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Сфера Перерождение
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King of Kings 3
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АватарикА Сфера
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Dragona Online PLAYTOX
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Ботва Онлайн 3
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Ботва Онлайн 1 Техномагия (Кибер Плюс)
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Смешарики
Оплату можно провести в интернет-банке или мобильном приложении «Примсоц Л@йн», а также в терминалах самообслуживания и кассах банка.