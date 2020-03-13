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Примсоцбанк расширил список интернет-игр для оплаты через интернет-банк банк и мобильное приложения «Примсоц Л@йн»

13 марта 2020

Примсоцбанк расширил список интернет-игр для оплаты через интернет-банк банк и мобильное приложения «Примсоц Л@йн»

Для оплаты доступны игры:

  • Фантазиум II

  • Rappelz Black Gold Online

  • Run and Fire

  • World of Dragons

  • Сфера Перерождение

  • King of Kings 3

  • АватарикА Сфера

  • Dragona Online PLAYTOX

  • Ботва Онлайн 3

  • Ботва Онлайн 1 Техномагия (Кибер Плюс)

  • Смешарики

Оплату можно провести в интернет-банке или мобильном приложении «Примсоц Л@йн», а также в терминалах самообслуживания и кассах банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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