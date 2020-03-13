ПСБ Private Banking совместно с Управляющей компанией «ПРОМСВЯЗЬ» провели бизнес-завтрак для своих клиентов

ПСБ Private Banking и УК «Промсвязь» организовали для клиентов бизнес-завтрак, где обсудили новые инвестиционные возможности.

В ходе мероприятия клиенты private banking и специалисты управляющей компании также затронули текущую рыночную конъюнктуру, перспективы размещения инвестиций, оценили сервисы и продукты управляющей компании.

«Это первое мероприятие для наших клиентов ПСБ Private Banking в 2020 году. И мы продолжим организовывать тематические мероприятия, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы, инвестиционные идеи и предложения банка и наших партнеров. Подобные мероприятия позволяют клиентам private banking лучше разобраться в текущей рыночной ситуации, открыть для себя новые инвестиционные возможности и обменяться мнениями с другими клиентами», -- рассказала директор дирекции частного капитала Наталья Капинос.