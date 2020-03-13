Райффайзенбанк признан самым цифровым банком в России по итогам 2019 года

Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге уровня цифровизации российских кредитных организаций, который был составлен финансовым маркетплейсом VR_Bank и фондом «Сколково». Ключевую роль сыграли высокое качество мобильного приложения Райффайзен-Онлайн, цифровые небанковские сервисы для малого бизнеса и успехи собственной программы по работе со стартапами.

Банки оценивались по 21 показателю, которые можно тематически сгруппировать в пять блоков:

финансовые показатели, косвенно отражающие объем расходов на IT, количество контрактов со стартапами «Сколково», наличие актуальных цифровых сервисов, проникновение мобильных приложений банка, качество и скорость обработки обращений в соцсетях.



Организаторы исследования особенно отметили наивысшую оценку мобильного приложения в Google Play (4.8), наличие сервиса бесплатной онлайн-бухгалтерии для малого бизнеса, а также программу по сотрудничеству банка с инновационными стартапами.

«Проникновение мобильного банка достигло 80% и постоянно растет. В Райффайзен-Онлайн можно совершать любые платежи и переводы, приложение стало полноценной виртуальной продуктовой витриной банка — можно заказать и оформить любой продукт удаленно. Отдельно отмечу такие сервисы, как заказ любых справок онлайн, а также возможность обмена с банком документами с электронно-цифровой подписью», — добавила Варвара Курникова, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

Анализ уровня цифровизации VR_Bank и фонд «Сколково» провели первый раз в июле 2019 года. Райффайзенбанк в рейтинге за первое полугодие 2019 года вошел в тройку лидеров. С того момента организаторы существенно расширили число критериев оценки, а также число участников рейтинга — с 30 до 50.

«Это позволило нам повысить объективность анализа уровня цифровизации отрасли. Неизменными остались основные принципы — data-driven подход и анализ открытых источников данных. Одним из важных параметров, который одновременно отражает восприимчивость и спрос на инновации, является количество контрактов между банком и стартапами. Вопреки расхожему мифу о том, что банки осуществляют все разработки самостоятельно, оказалось, что лидеры отрасли активно взаимодействуют с технологическими компаниями, открывая fast track для инноваций, меняя свои процессы и бизнес-культуру», — отметил директор центра инноваций Finance & Blockchain Фонда «Сколково» Павел Новиков.

В Райффайзенбанке несколько лет назад был создан по-своему уникальный фреймворк работы с молодыми компаниями, которые предлагают инновационные, мало проверенные в деле технологии, сервисы или решения. Формат позволяет проверять гипотезы и решения в максимально сжатые сроки: каждый пилот длится не более трех месяцев. Примерно 20% пилотов становятся успешными и отправляются в продуктив.

«В рамках программы по работе с инновационными технологиями Райффайзенбанк умеет быстро проверять самые смелые гипотезы. Те из них, которые подтверждаются и „взлетают“, нравятся клиентам и показывают положительный экономический эффект, мы масштабируем. Способность быстро внедрять перспективные технологии и полезные сервисы, смотреть на текущие процессы сквозь новые призмы — один из главных принципов технологической трансформации бизнеса», — рассказала Евгения Овчинникова, начальник отдела технологических исследований и цифровых инноваций, Райффайзенбанк.

В исследовании также оценивалось наличие небанковских цифровых сервисов для клиентов-физических лиц и малого бизнеса.

«Крупные банки станут центрами экосистем, объединяя множество сервисов для максимального покрытия жизненных нужд клиента. Финтех будет основным поставщиком технологий и одновременно главным конкурентом для банков. Анализ больших массивов данных, искусственный интеллект, машинное обучение, технология блокчейн, роботизация — все эти технологии, позволяющие дистанционно совершать банковские операции, лягут в основу новых продуктовых решений. Задача рейтинга выявить визионеров финансового рынка, возглавляющих digital-трансформацию отрасли с тем, чтобы предугадать, каким будет ее развитие», — рассказал финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский.

Наличие бесплатной онлайн-бухгалтерии в интернет- и мобильном банках для малого бизнеса Райффайзенбанка также положительно повлияло на лидерство в рейтинге по итогам 2019 года.

«Райффайзенбанк не задается целью становиться экосистемой, но ее отдельные элементы являются частью стратегии всех направлений бизнеса. В развитии продуктов и сервисов мы в первую очередь отталкиваемся от предпочтений клиентов и реализовываем то, что они считают нужным. Так появилась и наша онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса. Мы видим, что наши клиенты активно ей пользуются и строим большие планы по развитию функциональности», — добавил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.