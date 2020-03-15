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S7 Airlines приостанавливает рейсы в страны Евросоюза

15 марта 2020

В связи с решением Минтранса РФ, с 16 марта по 31 мая 2020 года будут временно отменены все собственные регулярные рейсы S7 Airlines из России в/из Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию, Кипр.

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Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России только иностранных граждан, на обратные рейсы – только граждан России.

S7 Airlines предлагает пассажирам отмененных рейсов оформить возврат полной стоимости авиабилета, а также без штрафов обменять авиабилеты на более поздние даты или другие направления из маршрутной сети авиакомпании.

Кроме того, независимо от направления и тарифа все авиабилеты S7 Airlines, приобретенные с 5 марта по 10 апреля, можно вернуть. Возврат авиабилетов, приобретенных в этот период, доступен для всех рейсов S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета.Подробную информацию и расписание чартерных рейсов можно узнать на сайте: https://www.s7.ru/ru/info/notification/covid-19/#europe-2


/ Сибирское Информационное Агентство /
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