В селе Новая Уда Иркутской области планируют построить новую школу в 2021 году

В 2021 году в селе Новая Уда должно начаться строительство школы-детского сада на 169 мест. Такое поручение дал исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усть-Удинский район 14 марта.

- Мы должны создать комфортные условия для педагогов и детей. Современные школы необходимо строить не только в городах, но и в небольших и отдаленных населенных пунктах, - сказал врио Губернатора.

Сейчас детский сад располагается в здании 1969 года постройки, состояние помещений и условия содержания детей не соответствуют санитарным нормам. Образовательное учреждение посещают 40 детей от трех до семи лет, при этом места в детском саду ожидают 72 ребенка. В стесненных условия в школе с. Новая Уда в 2,5 смены обучаются 207 человек. В частности, из-за недостатка помещений здесь невозможно деление классов на уроках иностранного языка и информатики, нет кабинета технологии для мальчиков, кабинетов психолога, логопеда, социального педагога, заместителей директора, раздевалок и душевых в спортивном зале. До 1 июня местная администрация должна доработать проектно-сметную документацию на новое здание школы-детского сада.

В неподобающих условиях учатся и 76 детей в селе Балаганка. Здание начальной школы построено в 1899 году, оно не соответствует современным нормам.

Также во время рабочей поездки в Усть-Удинский район исполняющий обязанности Губернатора проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Усть-Уда. Объект возводится с прошлого года за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, однако темпы строительства признаны неудовлетворительными – техническая готовность составляет всего 22%, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.