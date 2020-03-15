В Усть-Уде планируют открыть межпоселенческую библиотеку им. Распутина

Учреждение было построено по областной государственной программе «Развитие культуры на 2014-2020 годы». В рамках рабочего визита в Усть-Удинский район с фондом библиотеки 14 марта ознакомился исполняющий обязанности Губернатора региона Игорь Кобзев.

Тему строительства нового здания библиотеки не раз поднимал сам Валентин Распутин. Еще при жизни писателя было определено место под строительство - рядом с Богоявленским храмом. Сейчас в фонде учреждения 54 тысячи экземпляров книг, в том числе переданных Валентином Григорьевичем в дар.

В ближайшее время учреждение откроется для читателей.

В структуру межпоселенческой библиотеки входит два читальных зала - детский и взрослый, два абонемента – для тех же категорий читателей, публичный центр правовой информации, сектор комплектования и обработки литературы, методический отдел для 19 библиотек Усть-Удинского района, отдел краеведческой литературы и библиографии, многофункциональный зал. Площадь нового здания - 570 квадратных метров, стоимость выполненных работ составила 24,5 млн рублей. Всего межпоселенческая библиотека обслуживает более восьми тысяч читателей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.