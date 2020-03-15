«Медведи» дали рынку шанс на отскок, но надолго ли они ушли, пока вопрос открытый

Пятница для финансового рынка России закрывается в плюсе, после стрессовой недели «зеленые» индексы и активы видеть как минимум странно. С другой стороны, вот что «животворящие» фискальные вливания делают – финансами накачивают свои экономики и Федрезерв США, и ЕЦБ, и на какое-то время этого стимула вполне хватит.

Индекс МосБиржи восстановился к 2334 пунктам, потери за неделю оцениваются почти в 5%. Индекс РТС упал за неделю почти на 11%, к вечеру пятницы стабилизировался около 1002 пунктов, но в понедельник вполне может повторить провал к 950 пунктам, если паника на площадки вернется. Сейчас биржевой пожар тушат деньгами, иных вариантов не нашлось. Однако стоит понимать, что это временная мера.

В фаворитах отскока на нашем рынке бумаги «Мечела», «Сбербанка», «Ленты». Акции «Распадской» прибавляют на информации о дивидендной политике. Под давлением остаются бумаги «М.Видео», «Сургутнефтегаза», «Полюс Золото».

Имел ли предыдущий обвал цены на нефть исключительно эмоциональный характер и надолго ли ушли из позиций «медведи», пока вопрос открытый. Риски никуда не делись, просто продажи оказались избыточными.

Доллар США к вечеру пятницы снизился в область 73,25 руб. и попробует закрепиться в пределах 72-75 руб. в ближайшее время. Если «американец» рванет к 76,0 руб. и выше, то крупные компании начнут пересматривать цены, и это коснется автомобилей и техники в первую очередь. Евро откатился к 81,44 руб., способен стабилизироваться в границах 80-84 руб., что смотрится нормальным торговым коридором.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»