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РЖД прекращает сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией из-за коронавируса

15 марта 2020

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13 марта 2020

Федеральная пассажирская компания (структура РЖД) сообщила о прекращении с 15 марта курсирования международных поездов с Латвией, а с 17 марта — с Украиной и Молдавией

«В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов»,— говорится в сообщении ФПК. В отельном сообщении РЖД говорится о решении в отношении Латвии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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