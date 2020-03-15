РЖД прекращает сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией из-за коронавируса

Федеральная пассажирская компания (структура РЖД) сообщила о прекращении с 15 марта курсирования международных поездов с Латвией, а с 17 марта — с Украиной и Молдавией.

«В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов»,— говорится в сообщении ФПК. В отельном сообщении РЖД говорится о решении в отношении Латвии.