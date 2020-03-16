Более тысячи школьников и взрослых посетили «День Ч» в Усть-Куте

Праздник чтения для детей и взрослых, организованный Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и книжным магазином «Кукуля», прошел в Усть-Куте при поддержке Иркутской нефтяной компании 13-14 марта. Участниками события, посвященного современной научно-популярной литературе, стали сотни детей, педагогов, библиотекарей, родителей.

Праздник чтения для детей и взрослых состоялся в Усть-Куте во второй раз. Главной темой культурного события в 2020 году стала «Наука», а гостями – книжный блогер и педагог Ольга Лишина, руководитель пресс-службы Музея космонавтики, автор книги «Животные-космонавты. Первые покорители космоса» Дарья Чудная, автор научно-популярных книг для детей Евгения Гюнтер (Москва), а также представители проекта Гёте-Института KINDERUNI / Детский онлайн-университет (Германия). Поддержку «Дню Ч» оказали управление культуры и управление образования Усть-Кутского района.

Весенний праздник чтения в Усть-Куте проходил в течение двух дней. 13 марта в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке была организована профессиональная программа для библиотекарей и педагогов. Ее участниками стали более 50 специалистов. Эксперты «Дня Ч» рассказали коллегам о том, почему так стремительно развивается научно-популярная литература для детей и подростков, Евгения Гюнтер и Дарья Чудная поделились опытом создания познавательных книг, а Ольга Лишина – практическими рекомендациями о том, как выбрать из всего многообразия нонфикшн-литературы нужную книгу и как с ней работать.

Также в этот день соорганизатор праздника, руководитель Центра немецкого языка в Иркутске – партнера Гете-Института Любовь Окладникова провела в библиотеке семинар повышения квалификации для учителей иностранных языков. Более 20 педагогов – участников встречи – обсудили современные методы работы с визуализированной информацией. Примером послужила выставка французского фотохудожника Жан-Марка Годэ «Книги в жизни», которая экспонируется в библиотеке с января, также в рамках «Дня Ч». По итогам профессиональной программы все участники получили сертификаты.

«Мне очень понравилась встреча с библиотекарями и учителями, – рассказала писатель, автор книг «Как спят зверята», «На дачу!» и других Евгения Гюнтер. – Было видно, что люди заинтересованы в том, что мы говорим, они очень хорошо и живо реагировали. Лично я ощутила, что мы не зря приехали, что все это действительно нужно и важно».

Второй день праздника чтения был адресован детям. Порядка 1000 школьников, а также их родителей и учителей посетили события «Дня Ч» в КДЦ «Магистраль». Ребят ждала обширная программа: творческие встречи с московскими экспертами, квест «Книжное путешествие», интерактивные уроки и эксперименты в Детском университете KINDERUNI, мультфильмы «Лаборатории научной анимации», ретроспективная выставка познавательных книг из фондов библиотек Усть-Кута, творческие зоны, буккроссинг, фотовыставка «Наш Гагарин», открытая при поддержке Музея космонавтики, а также небольшая книжная ярмарка, на которой были представлены издательства «Самокат», «Пешком в историю», «Питер», «Настя и Никита», «МИФ».

«Мы сделали выборку научно-популярных книг, связанных с темой праздника: это макро- и микромир, а также книги из серии «Детский университет», – пояснила соорганиазтор «Дня Ч», директор книжного магазина «Кукуля» Мария Бызова. – Было очень приятно видеть живой интерес к книгам – как со стороны взрослых, так и со стороны детей. Не все ребята имели возможность купить книгу, но все с удовольствием листали страницы, разглядывали иллюстрации, читали. Многие взрослые попросили, чтобы в следующий раз мы привезли еще больше новинок – и не только нонфикшн, но и художественную литературу».

После творческих встреч в лектории школьники задавали московским экспертам много вопросов, фотографировались, брали автографы. «Очень приятно, что ребятам было интересно: они были включены, они действительно хотели узнать что-то новое. Многие дети подходили после лекции и говорили, что задумаются о том, чтобы сделать что-то в направлении науки, космонавтики. Кто знает, вдруг в чьей-то жизни и правда что-то изменится? У меня были моменты, когда я встречалась с людьми, которые меня вдохновляли – и я что-то меняла в своём мироощущении, мировосприятии», – поделилась руководитель пресс-службы Музея космонавтики Дарья Чудная.

«Ребята активно участвовали в диалоге, не боялись отвечать на вопросы, высказывать свои идеи, мнения, – рассказала книжный блогер и педагог Ольга Лишина. – Мне кажется важным, что такими событиями мы показываем: можно жить в маленьком городе, но жить интересно, делать хорошие дела. А общаться с интересными людьми можно в том числе и онлайн – современный мир не имеет границ».

По словам соорганизатора праздника чтения Анны Масленниковой, идея «Дня Ч» вызвала в Усть-Куте интерес не только у власти и бизнеса, но и у волонтерского сообщества. Около 40 подростков и взрослых под руководством координатора Надежды Косынкиной работали на площадке праздника 14 марта.

«Для Усть-Кута мероприятия подобного рода – большая редкость. И я рад, что такое иногда происходит, да при этом ещё может и повторяться», – поделился волонтер Александр Алексеев.

«Мероприятия такого масштаба редко проводятся в нашем городе. Мы были очень рады принять таких интересных гостей, – рассказала десятиклассница Мария Попова. – Мне как волонтёру было интересно общаться с людьми, которые приходили на праздник, а также с другими волонтёрами и организаторами. Это огромный и полезный опыт, мы все узнали много нового».

Иркутяне также встретились с гостями весеннего «Дня Ч». 15 марта в ТВЦ «Галерея Revолюция» прошла творческая встреча. Ольга Лишина, Дарья Чудная и Евгения Гюнтер ответили на вопросы детей и взрослых, подписали книги, сделали фото на память.

Следующий праздник чтения «День Ч» пройдет в Иркутске в октябре. Точная дата и программа культурного события будет объявлена позднее.

«День Ч» – праздник чтения для детей и взрослых. Проводится в Иркутске с 2018 года, в Усть-Куте – с 2019 года. Формат мероприятия предполагает знакомство с миром книг для всех возрастных групп: отдельная программа готовится для детей, подростков, родителей и педагогов. Проект праздника «День Ч» вошел во всероссийский Образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2018», а в 2019 году был признан лучшим на VI Международном педагогическом форуме в г. Сочи.

