Иркутская таможня обнаружила опасную посылку с запрещенными медицинскими препаратами

Иркутские таможенники выявили около 3000 капсул с сибутрамином в международном почтовом отправлении, которое пришло в адрес жительницы города Братска из Киргизии. Данные препараты используют граждане, желающие быстро похудеть. Братчанке грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.

В посылке были обнаружены баночки с капсулами с надписью «Королевский Билайт», а также различные блистеры с капсулами с маркировкой «Билайт B-lite», «Fatzorb», «Lipotrim», «Липоксин для похудения», «Идеальное похудение». Общая масса всех капсул составила около 1,4 кг. Как правило, данными препаратами пользуются граждане, желающие быстро похудеть.

Экспертиза, проведённая ЭКЦ Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, установила, что данные препараты содержат в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин, перемещение которого через таможенную границу законодательством Российской Федерации ограничено.

Получательница товара подтвердила, что при осуществлении заказа из Киргизии данных препаратов осознавала, что совершает противоправные действия, а также пояснила, что доставленные курьерской службой в её адрес препараты, содержащие в своем составе сибутрамин, предназначались для их дальнейшей реализации в торговой точке г. Братска.

В отношении злоумышленницы Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда сильнодействующего вещества, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.

СПРАВКА

Сибутрамин запрещен в большинстве стран мира. Данное сильнодействующее вещество провоцирует наркотическую зависимость как от приема экстези или амфетамина.

При его употреблении у человека заметно ухудшается самочувствие, возникают постоянные головные боли, увеличивается риск болезней сердца, значительно повышается артериальное давление, нарушается режим сна и бодрствования, возможны расстройства психики.