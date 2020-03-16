Альфа-Банк нарастил портфель факторинга на 70%

По итогам 2019 года Альфа-Банк нарастил портфель факторинга на 70% до 108,2 млрд. рублей. При этом совокупный портфель российского рынка составил 806,68 млрд руб. (+32% г/г), по данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Альфа-Банк входит в тройку лидеров, более чем в 2 раза опережая среднерыночные темпы роста.

Ключевые отраслевые приоритеты Альфа-Банка - FMCG и электроника, металлургия и промышленное производство, агропромышленный сектор и энергетика. Банк также активно усиливает свои позиции в обслуживании экспортеров, импортеров, представителей food и non-food retail, промышленности и оптовой торговли.

«В 2019 году качественная продуктовая линейка Альфа-Банка позволила значительно расширить клиентскую базу за счет компаний, которые ранее не пользовались инструментами управления дебиторской или кредиторской задолженностью. При этом факторинг все чаще становится якорным продуктом для знакомства корпоративных клиентов с Альфа-Банком, так как наши решения уникальны по качеству и скорости и гибко адаптируются под конкретные бизнес-задачи», - отметил директор по продажам продуктов факторинга Альфа-Банка Павел Шишов.