Росреестр по Иркутской области: около 2 млн рублей составила средняя цена купленных зданий и помещений в феврале

По данным Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена помещений, приобретенных по договорам купли-продажи в феврале, составила около 2 млн рублей.

Здания и машино-места в прошлом месяце покупались в среднем за 1,7 млн и 971 тыс. рублей соответственно.

Средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи земельных участков составила 641 тыс. рублей, сооружений - 517 тыс. рублей.

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учета характеристик объекта недвижимого имущества.