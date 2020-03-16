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Росреестр по Иркутской области: около 2 млн рублей составила средняя цена купленных зданий и помещений в феврале

16 марта 2020

По данным Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена помещений, приобретенных по договорам купли-продажи в феврале, составила около 2 млн рублей.

Здания и машино-места в прошлом месяце покупались в среднем за 1,7 млн и 971 тыс. рублей соответственно.

Средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи земельных участков составила 641 тыс. рублей, сооружений - 517 тыс. рублей.

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учета характеристик объекта недвижимого имущества.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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