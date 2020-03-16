ФРС купирует риски дальнейшего коллапса финансовых рынков. Что будет делать российский ЦБ?

На фоне продолжающегося падения американских рынков ФРС объявила беспрецедентные меры поддержки ликвидности в форме покупки казначейских обязательств на $1,5 трлн до конца этой недели и далее по $500 млрд в неделю до 13 апреля. Кроме того, 16 марта ФРС cнизила ставку на 100 б. п. до 0,25%. Эти меры призваны купировать риски дальнейшего коллапса финансовых рынков. На этом фоне, обращают внимание аналитики Альфа-Банка, есть два риска, которые могут заставить российский ЦБ повысить ставку.

В противовес ФРС, ЕЦБ оставил ставку неизменной, объявив только об увеличении программы выкупа ценных бумаг на 120 млрд. евро. Отчасти такая разница в подходах двух центробанков связана с разной конфигурацией финансовых секторов – если в США эффект финансовой трансмиссии в значительной степени опирается на фондовые рынки, в Европе гораздо важнее роль банков. Иными словами, возможно ЕЦБ пока предпочел оставить в запасе инструменты поддержки на случай, если под давлением кредитных рисков начнет ухудшаться состояние европейской банковской системы, считают аналитики Альфа-Банка.

Восстановление рынков будет зависеть от эпидемиологической ситуации

Отклик финансовых рынков на действия регуляторов пока осторожный - цены на нефть показывают рост на 3-6% по состоянию на середину дня пятницы, 13 марта; такое же восстановление показывают и мировые фондовые индексы. Это значит, что действия регуляторов могут ограничить масштаб финансового спада, но восстановление рынков будет зависеть от эпидемиологической ситуации в крупнейших экономиках. В центре внимания сейчас и в ближайшее время будет ЕС – после закрытия границ Италией на очереди распространение эпидемии во Франции. Вчера Э. Макрон анонсировал закрытие университетов и школ, но эти меры не выглядят радикальными, что может быть связано с муниципальными выборами на этих выходных. Дополнительное ужесточение карантина во Франции возможно в начале этой недели.

Рынки рассчитывают на восстановление роста в мире только в 4 квартале 2020 года

Несмотря на рост беспокойства рынков по поводу распространения эпидемии в США, ситуация в ЕС представляется гораздо менее управляемой в силу нескольких причин. Первое – это социальный контракт; в странах ЕС почти 100% населения покрывается государственной медицинской страховкой против 35% в США, то есть ответственность государства в случае эпидемии в ЕС существенно выше. Второй вопрос – готовность медицинских учреждений к борьбе с эпидемией. В Италии и во Франции на 100 тыс. человек приходит около 262 и 309 больничных койко-мест соответственно, что в два раза ниже, чем в Германии (602). В США этот индикатор ниже, но страна имеет больше возможностей развернуть полевые госпитали на случай форс-мажора. Достаточно низкая обеспеченность населения Франции стационарными больничными местами действительно может заставить страну принять решение о карантине, подобное решению итальянских властей, считают аналитики Альфа-Банка.

Если экономика Франции выдержит удар эпидемии в ближайший месяц, тогда возможно будет говорить о перспективах ускоренного восстановления мировой экономики. Но пока консенсус рынков ориентируется на сценарий, что 2кв и 3кв этого года будут слабыми, и восстановление роста мировой экономики начнется с 4кв20, что позволит ожидать возврата цен на нефть на уровень $50/барр. к концу года.

Риски для экономики РФ растут

На фоне мировых рынков ситуация на российских площадках выглядит достаточно благоприятно, отмечают аналитики. По состоянию на пятницу, 13 марта, курс рубля вернулся в интервал 70-75руб/$, который в случае стабилизации курса в этих границах позволит, на взгляд аналитиков, не повышать процентную ставку на заседании ЦБ РФ 20 марта. Стабилизация курса произошла при очень небольших объемах продаж со стороны Минфина, всего $50 млн в день (3,6 млрд руб.), что аналогично продаже на уровне $1 млрд за месяц - факт небольшого объема интервенций также поддерживает ожидание экспертов, что повышение ключевой ставки пока не выглядит необходимым.

Аналитики полагают, что два риска могут заставить ЦБ РФ принять решение повысить ставку, и их проявление следует тщательно отслеживать. Во-первых, это начало оттока нерезидентов с рынка ОФЗ (пока идут только небольшие продажи, массового выхода не наблюдается). Во-вторых, рост спроса населения на продукты питания в случае, если начнется паника по поводу распространения эпидемии в РФ. Но пока ни признаков эпидемии, ни признаков панических покупок «про запас» нет. Кроме того, повышение ставки не выглядит оправданным в свете рисков для роста экономики – многие компании сейчас планируют запустить планы по временной оптимизации издержек; сокращение издержек и возможные перебои в поставках товаров в случае закрытия границ ЕС могут привести к замедлению роста экономики РФ до 1% в этом году. Сценарий Алексея Кудрина о замедлении роста экономики РФ до нулевых отметок пока не выглядит очень вероятным, но и абсолютно сбрасывать со счетов этот риск, конечно, уже нельзя.