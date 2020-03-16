Большинство россиян хотели бы зарабатывать более 50 тыс. рублей в месяц - исследование Райффайзенбанка

Доходов россиян не хватает для комфортной жизни, показал опрос Райффайзенбанка. Большинство хотели бы зарабатывать более 50 тыс. рублей в месяц, однако в реальности такой доход получают только 23% опрошенных. Многие рассчитывают на рост доходов в 2020 году, при этом каждый четвертый для этого планирует выйти на дополнительную работу.

Сколько зарабатывают россияне

Для большинства опрошенных россиян зарплата на основном месте работы является основным источником дохода. Только 4,8% заявили о наличии доходов от бизнеса, а 4,6% — о заработке на фрилансе.

Почти 40% опрошенных зарабатывают 30-50 тыс. рублей в месяц, 37% — менее 30 тыс. рублей. При это большинство — почти 51% респондентов — считают, что для комфортной жизни в их городе ежемесячный заработок должен составлять от 50 тыс. рублей и больше, однако столько получают лишь 23% респондентов. 26% назвали комфортной зарплату более 100 тыс. рублей.

Больше половины опрошенных — 57% — заявили, что их недооценивают, а их уровень дохода не соответствует знаниям, навыкам и объему выполняемой работы. Довольны своей зарплатой только 26% опрошенных, а 1% заявили, что работодатель им переплачивает.

Как меняются доходы

У 42,5% россиян за последний год доходы никак не изменились. 30% заявили, что их заработок вырос, а 28% — столкнулись со снижением доходов.

Чаще всего зарплата росла вместе с повышением по службе, однако 5% стали зарабатывать больше, открыв свой бизнес, а 6% — за счет инвестиций.

Сокращение доходов чаще всего было связано с понижением зарплаты (47,5%). Среди популярных ответов также выход на пенсию (4%), увольнение (6%) и смена вида деятельности (19%).

Планы 2020

Только 36% россиян ожидают роста доходов в 2020 году. 27% не рассчитывают увеличить свой заработок, а 37% затруднились делать такие прогнозы. Источником дополнительного дохода для большинства должна стать дополнительная работа, а каждый третий ждет повышения по службе.

«Очень важно рационально использовать любой, даже небольшой доход: создавать «подушку безопасности» и использовать простые возможности для увеличения поступления на счет. Для этого можно использовать накопительный счет с ежемесячным начислением процентов и карту с кэшбэком на все операции. Даже небольшая прибавка к счету увеличивает ваши накопления и финансовые возможности», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

В исследовании приняли участие более 1200 человек в больших и малых российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и др.