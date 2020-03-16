Инфляция в Иркутской области в феврале составила 0,5%

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в феврале по сравнению с январем составил 100,5%, в том числе на продукты питания – 100,8%, непродовольственные товары – 99,9%. Стоимость авиабилетов в феврале повысилась на 22%, проживание в гостинице подешевело на 1%, сообщает Иркутскстат.

Среди продовольственных товаров в феврале более всего выросли цены на плодоовощную продукцию: капусту и огурцы свежие (на 19%), чеснок (17%), помидоры (15%), лимоны (11%), морковь (9%), груши (6%), виноград и свеклу (5%), лук репчатый (на 4%). Зафиксирован рост цен на крупу гречневую (на 4%). Подорожали консервы мясные для детского питания, говядина, кальмары мороженые, консервы рыбные в томатном соусе, масло сливочное, молоко стерилизованное, йогурт, сырки творожные, сыр, чай черный пакетированный, кетчуп, хлеб ржаной и ржано-пшеничный (на 1-3%). В тех же пределах выросли цены на макаронные изделия, овсяные хлопья, муку, картофель, апельсины, воду минеральную и питьевую.

В то же время снизились цены на яйца (на 18%), бананы, сахар (2%), баранину, мясо птицы, сухофрукты, конфеты шоколадные натуральные и с добавками (на 1%).

В группе непродовольственных товаров наблюдалось повышение цен на электроутюги (на 7%), дрели электрические, посуду стеклянную, чайники стальные эмалированные (3), шкафы-вешалки, плиты бытовые, костюмы спортивные для взрослых, обувь резиновую, ювелирные изделия (на 2%). На 1% дороже стали порошки стиральные, будильники, кроссовки для взрослых из искусственной кожи, футболки детские, школьно-письменные принадлежности, мягкие и пластмассовые игрушки, шкафы навесные кухонные, велосипеды.

Практически без изменений остались цены на ткани, тюль, полотно гардинное, зонты, нитки, спички, пиломатериалы, газовое моторное топливо, уголь и дрова для населения.

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в феврале составил 101,3%. За месяц выросла стоимость авиабилетов (на 22%), услуг в сфере туризма (5%), клинического осмотра животных (4%), содержания и ремонта жилья, работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (на 2-3%). На 1-2% подорожали путевки в дома отдыха, первичный консультативный прием у врача-специалиста, полис КАСКО, услуги дошкольного воспитания и телевещания. На 3% увеличилась плата за пользование потребительским кредитом.

В то же время подешевели прививки животным (на 4%), проживание в гостинице (на 1%).