«Сибэкспоцентр» развивает сеть зарубежных партнеров

Уже много лет «Сибэкспоцентр» активно работает по установлению бизнес-контактов с зарубежными странами. Так, в четверг, 12 марта, состоялась значимая встреча руководства выставочного комплекса с руководством Хабаровской канцелярии генерального консульства КНДР. Значимость этого события заключается в том, что наш регион может не только увеличить туристический поток из России в КНДР, но и впервые начать продвигать местную сельскохозяйственную продукцию на северокорейский рынок.

Работа с партнерами из КНДР ведется совместно с Министерством сельского хозяйства Иркутской области, которое заинтересовано в том, чтобы местные сельскохозяйственные и перерабатывающие компании имели возможность экспортировать свою продукцию в Северную Корею. Положительными сторонами таких экспортных поставок является их повышенная надежность, так как КНДР, как правило, приобретает продовольствие по долгосрочным госконтрактам. Кроме того, работа по госконтрактам позволяет избежать дополнительных расходов на маркетинг и продвижение, которые могут быть очень весомыми (как, например, при попытках начать работу с сетевыми структурами КНР) и влиять на конечную стоимость продукции.

Для того чтобы все задуманное осуществилось, проводится планомерная работа. На основе постоянных контактов с Северной Кореей: с руководителем Хабаровской канцелярии генерального консульства КНДР, заместителем генконсула КНДР Ким Чжэ Чжон, вице-консулом по торгово-экономическим вопросам Хабаровской канцелярии Генконсульства КНДР Ким Ги Зон, а также консулом Хабаровской канцелярии Генконсульства КНДР Ли Сен Ир. С господином Ким Чжэ Чжон было проведено несколько встреч. Первая из них состоялась в ноябре 2019 года в Хабаровске, вторая - в январе текущего года и еще одна встреча прошла 12 марта в Сибэкспоцентре.

Во время посещения Сибэкспоцентра северокорейские партнеры познакомились с площадкой и заинтересовались различными возможностями выставочного комплекса. В их планах проведение на его территории социально-культурной выставки КНДР, главной задачей которой является знакомство с культурным многообразием наших корейских соседей.

Генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Геннадьевич Шаповалов:

- Корейские партнеры планируют привлечь Главное государственное управление по туризму КНДР и принять участие в выставке «Байкалтур-2021». Судя по материалам, которые мы уже получили от международной туристической компании Korea International Travel Company, КНДР - это очень хорошие пляжи, красивая природа, горнолыжные курорты, интересная инфраструктура. На выставке «Байкалтур-2021» северокорейская делегация планирует сделать презентацию тех туров, которые уже сегодня организуют в КНДР. Все это даст возможность жителям нашего региона посетить и поближе познакомиться с этой страной.

Знакомство партнеров из КНДР с выставочным комплексом состоялось, были проведены подробные переговоры, в результате которых северокорейская сторона отметила, что в ее планах в свой следующий визит провести встречи с руководством Иркутской области, с Министерством сельского хозяйства, в том числе и для обсуждения вопроса о поставках продуктов питания в Северную Корею. Эта информация была доведена до министра сельского хозяйства И.П. Сумарокова, который согласился с возможностью такой встречи.

Кроме того, господин Ким Чжэ Чжон пригласил «Сибэкспоцентр» и руководство Министерства сельского хозяйства Иркутской области, а также иркутских сельхозпроизводителей на «Пхеньянскую международную выставку сельского хозяйства и пищевой промышленности», которая будет проходить в Пхеньяне 23-26 ноября этого года. На ней заявлен очень широкий спектр разделов, имеющих отношение к сельскому хозяйству: сельскохозяйственная продукция и технологии ее переработки, продукты питания и полуфабрикаты, напитки, экологически чистая сельскохозяйственная продукция, приправы и т. д. Несомненно, есть смысл посетить эту выставку: познакомить корейцев с нашей продукцией, завязать деловые контакты для того, чтобы увидеть свои перспективы и найти новых деловых партнеров для нашего региона, и, конечно же, создать надежный и постоянный канал для выгодного экспорта.

«Сибэкспоцентр» активно сотрудничает с Китаем, Южной Кореей, Японией и Монголией, так как страны АТР являются приоритетными партнерами, и сегодня появляется отличная возможность добавить к списку своих постоянных партнеров-друзей Северную Корею. Будем надеяться на успешность данного направления, ведь если оно будет успешно для выставок, значит, оно даст дополнительные возможности и для развития различных отраслей экономики Иркутской области.