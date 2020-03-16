В иркутских школах возможен перенос весенних каникул на более ранний срок из-за коронавируса

В образовательных организациях Иркутской области усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с мировой ситуацией по коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на оперативном совещании в Правительстве сообщила исполняющая обязанности министра образования Приангарья Елена Апанович.

- В Иркутской области ни одного случая заражения не зафиксировано, поэтому наши образовательные учреждения работают в обычном режиме. Руководителям образовательных учреждений рекомендовано ориентироваться по ситуации, возможен перенос весенних каникул на более ранний срок. Родители вправе временно перевести ребенка на дистанционную форму обучения на основании личного заявления, - отметила Елена Апанович.

Письмо с рекомендациями поступило в регионы от Министерства просвещения РФ и Роспотребнадзора. В нем образовательным учреждениям рекомендовано чаще проводить влажную уборку с использованием дезинфекционных средств, проветривать помещения, провести проверку вентиляционных систем, очистить или заменить в них воздушные фильтры.