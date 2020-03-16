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"Иркутская область зависит от экспорта, сейчас главная задача – исполнение бюджета, который был заложен с другими параметрами"

16 марта 2020

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня ознакомил участников оперативного совещания со структурными изменениями в Правительстве региона. 

Приступил к работе в новой должности Константин Зайцев, который возглавит Правительство Иркутской области вместо Руслана Болотова, который 13 марта ушел в отставку по собственному желанию.

- Главные приоритеты в работе связаны с новыми экономическими условиями. Иркутская область зависит от экспорта, с учетом этого наша самая главная задача – исполнение бюджета, который был заложен с другими параметрами. Также берем под контроль реализацию национальных проектов, - сказал исполняющий обязанности Председателя Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Напомним, что в январе 2020 года объем доходов консолидированного бюджета Иркутской области сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6,407 млрд рублей.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области,  с сегодняшнего дня Евгений Левченко, советник по строительству, будет исполнять обязанности заместителя Председателя Правительства. В его подчинение переходят два министерства: строительства и дорожного хозяйства, жилищной политики, энергетики и транспорта.

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Пост исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора покинул Владимир Дорофеев. Со среды приступает к работе в этой должности Дмитрий Бердников, покинувший пост мэра Иркутска. Владимир Дорофеев назначен исполняющим обязанности заместителя Губернатора. В его обязанности входит координация действий фонда капремонта. 

Дмитрий Бердников возглавит работу по координации работы штаба на территориях, пострадавших от паводка. Он же назначен первым заместителем председателя комиссии по чрезвычайной ситуации и будет координировать работу с муниципалитетами по минимизации сезонных рисков и последствий от них. На должность советника Губернатора назначен Виктор Ешеев.

– Формирование Правительства продолжается. Ключевые члены команды определены. Одна из главных задач, которую я ставлю новому руководителю кабмина, – реализация национальных проектов, – подчеркнул глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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