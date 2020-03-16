Доля просрочки по кредитным картам в Иркутске за год снизилась до 15,6%

В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика в РФ по кредитным картам увеличился за год на 10 баллов до 652 баллов.

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 4 квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа составила 10,4%, снизившись за год на 4,5 процентных пункта (п.п.) (в 4 кв. 2018 года – 14,9%).

При этом в январе 2020 года эта тенденция сохранилась: доля просроченной задолженности по кредитным картам сократилась на 4,3 п.п. и составила 9,9% (в январе 2019 года – 14,2%).

В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по кредитным картам за год вырос на 10 баллов и в январе 2020 года составил 652 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное - 850 баллов).

В 4 квартале 2019 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам (среди 30 регионов-лидеров по объемам по объемам данного вида розничного кредитования) были зафиксированы в Москве (5,7%), Санкт-Петербурге (7,1%), Ханты-Мансийском АО (7,6%), Московской области (8,0%), Удмуртской Республике (9,6%), Свердловской (9,7%) и Самарской (9,9%) областях.

В 4 квартале 2019 года доля просроченной задолженности по кредитным картам сокращалась практически во всех регионах. При этом наиболее существенное сокращение доли просрочки по картам (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с 4 кварталом 2018 года было отмечено в Ставропольском (-10,5 п.п.) и Алтайском (-9,7 п.п.) краях, а также в Омской (-8,4 п.п.), Кемеровской (-7,8 п.п.) и Оренбургской (-7,8 п.п.), областях. В Москве просрочка по кредитным картам за год снизилась на 0,9 п.п., а в Санкт-Петербурге - на 1,4 п.п.

«Банки тщательно контролируют ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Как правило, кредитные продукты (включая карты) предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне. При этом вполне вероятно, что в 4 квартале 2019 года ряд «плохих портфелей» был передан банками по цессии».